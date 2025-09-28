Calbot d’Arnau Tordera a TV3 pel nom en anglès d’un programa: “Un despropòsit absolut”

Crítica contundent contra una de les novetats de la temporada de TV3. El protagonista d’aquest calbot a la televisió pública catalana ha estat l’Arnau Tordera, vocalista, guitarrista i líder del grup Obeses. A través de les xarxes socials, el músic ha volgut compartir una reflexió en forma de denñuncia pel nom triat per al nou programa derivat de l’èxit d’Eufòria: Eufòria Dance Kids. Concretament, Tordera ha posat èmfasi en la utilització de l’anglès en comptes del català.
“Aquest títol és un despropòsit absolut per tres motius: en primer lloc, perquè en català tenim un vocabulari extensíssim que pot expressar sobradament allò que es vol dir; en segon lloc, perquè TV3 té la responsabilitat fundacional de treballar a favor de la normalització lingüística i aquest títol, justament, va en contra d’aquest manament; i, en tercer lloc, perquè s’està dient al públic potencial d’un programa com aquest, que recordem que són nens i adolescents, que la llengua del país no és prou vàlida per expressar el món que els envolta i el món que els atrau”, apunta el músic.
Opcions alternatives i el problema de fons
Tordera inclús s’atreveix a proposar algunes alternatives, acompanyant-les d’una reflexió: “Hauria estat molt més sensat alguna fórmula com: Eufòria: La canalla balla, Eufòria: Ballen els xics o qualsevol altra opció que no hagués hagut de recórrer a una llengua forastera […] Si et sembla que aquestes opcions en català no són tan atractives com la que ha escollit la direcció del programa, deixa’m dir-te que estàs malalt. Tens una malaltia molt greu, però curable. El teu mal s’anomena diglòssia”.
El mateix músic ens defineix la diglòssia com “la circumstància sociolingüística en la qual es considera que una llengua és més vàlida que una altra i que té més prestigi i categoria”, abans de concloure el vídeo amb una reflexió final contundent. “Si dius que no pateixes diglòssia, però que l’opció en anglès et sembla més atractiva que l’opció en català, deixa’m dir-te que el que pateixes és odi. I això, lamento dir-te, no té cap cura”, sentencia.