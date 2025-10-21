Telecinco es casa de realities. La cadena privada de televisión sabe que gran parte de sus audiencias se mantienen gracias a programas que llevan muchos años triunfando, como Supervivientes o La isla de las tentaciones. Si hay que mencionar un reality estrella, sin embargo, ese es Gran Hermano. Este año se emitirá la vigésima edición del reality en el que personas anónimas con historias curiosas o vidas alocadas se encierran dentro de una casa para convivir y ver hasta qué punto se soportan.

Para ir calentando motores y al mismo tiempo que se emite Uno de GH 20, un reality exclusivo de Mediaset Infinity -la plataforma de la cadena-, en el que uno de los candidatos conseguirá la última plaza para la nueva edición de Gran Hermano, Telecinco ha publicado el vídeo promocional y una pista sobre la fecha de estreno.

Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi, protagonistas del spot más alocado

«Todos tenemos ganas de casa, todos tenemos ganas de GH. La casa más famosa de la televisión abre sus puertas muy pronto en Telecinco». Así promociona la cadena a través de las redes sociales el nuevo vídeo promocional de la edición de este programa que triunfa cada temporada, este año con novedades, porque estrenarán la nueva casa a las afueras de Guadalix de la Sierra, el lugar habitual donde se hacía el programa.

La vigésima edición llegará muy pronto y para ofrecer algunas pistas sobre la fecha de regreso, Telecinco ha llevado a dos de sus presentadores. En el vídeo se puede ver una cámara humana, la encargada de grabar las 24 horas de la vida de los participantes, visitando la casa de Jorge Javier Vázquez. El presentador recibe un calendario del mes de noviembre, la pista que podría indicar que será el próximo mes cuando se estrenará GH.

🏠 Todos tenemos ganas de casa, todos tenemos ganas de @ghoficial 👁️ #GH



La casa más famosa de la televisión abre sus puertas muy pronto, en Telecinco 📺 https://t.co/V00bzJLpqv pic.twitter.com/xHHu5izZhB — Telecinco (@telecincoes) October 19, 2025

Esta cámara humana también se cuela dentro de la casa de Ion Aramendi, periodista y presentador que ha pasado por programas como El Cazador, Reacción en cadena o los debates de GH. En este spot se le puede ver tranquilamente en casa, saliendo desnudo de la bañera cuando de repente se da cuenta de que una de las cámaras lo está apuntando directamente.

Ion Aramendi, protagonista del vídeo promocionar de ‘Gran Hermano 20’ | Telecinco

Esta promo, por tanto, deja claro que Jorge Javier volverá a ponerse al frente de las galas principales de Gran Hermano, al mismo tiempo que Ion Aramendi moderará los debates. Queda por saber si Carlos Sobera y Nagore Robles -quien ahora presenta Uno de GH 20– tendrán un papel clave en las galas y los debates del programa.

Jorge Javier Vázquez, protagonista del vídeo promocional de ‘Gran Hermano 20’ | Telecinco

Un otoño cargado de ‘realities’

Todo hace pensar que GH volverá muy pronto, además, la pista del calendario con el mes de noviembre sería una fecha clave. También hay que tener en cuenta que la cadena se encuentra en la recta final de Supervivientes All Stars 2, que todavía tiene seis concursantes en Honduras. Por otro lado, el reality previo a GH del cual saldrá el último concursante de la edición también continúa emitiéndose en Mediaset Infinity. Por si aún no fuera suficiente, la nueva temporada de La isla de las tentaciones también se está promocionando, aunque aún no tiene fecha de estreno, así que todo hace pensar que ambos programas podrían coincidir en la parrilla televisiva pronto.