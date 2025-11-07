Gran Hermano ha abierto las puertas de la vigésima edición y la primera gala no ha dejado a nadie indiferente. Pocos podían pensar que, después de tantos años, todavía quedarían cosas por ver… pero sí, ya que han pasado cosas que nunca antes habían tenido lugar en el reality más icónico de Telecinco. ¿Por ejemplo? Que uno de los concursantes seleccionados se niegue a entrar en la casa, ya que no ha querido convertirse en uno más del grupo. Él se había presentado al casting y les había encantado, así que podía cumplir su sueño, pero cuando supo que también habían cogido a su hermano la cosa cambió radicalmente.

Llevan años sin hablarse, una mala relación que podría haber dado mucho juego al programa: «No quiero que esto se convierta en una pesadilla. Mi hermano me ha dicho palabras muy fuertes y no, no seré concursante de Gran Hermano si él también lo es«. Teniendo en cuenta que, la gracia de este fichaje era que se pelearan, seguro que desde la dirección hacen lo imposible por convencer a Marcos que cambie de opinión.

Este concursante no ha querido entrar a la casa | Telecinco

Primeros problemas técnicos en Gran Hermano

Poco después de aquello, los telespectadores llenaron X (el antiguo Twitter) de críticas porque un problema técnico había hecho pensar que la gala no era en directo. En la conexión que hizo Jorge Javier Vázquez desde la casa, tuvo que pedir perdón porque había habido desconcierto: «Se nos ha colado algo, así que les pido perdón. Son las diez y veinte de la noche, estamos en un directo riguroso«.

¿Cómo ha sido el estreno de Gran Hermano? | Telecinco

En esta edición habrá novedades en la mecánica. ¿Por ejemplo? El presentador Ion Aramendi entró en el plató para informar sobre las nominaciones y sorprendió al explicar que, durante las primeras semanas del concurso, los participantes no tendrán que nominarse entre ellos. En esta primera gala, todos los concursantes estaban nominados y habría una expulsión inmediata. Sin embargo, esto era solo un engaño para confundir a los participantes, ya que se trataba de una expulsión falsa.

Los tres concursantes que habían entrado al oasis de la casa debían escoger un compañero para vivir con ellos y eligieron a Sofía. Jorge Javier comunicó al resto que Sofía había sido expulsada, pero luego ella descubrió que continuaba en el concurso y que tendría que convivir sola en esta nueva zona.

Todos ellos son los concursantes de la vigésima edición | Telecinco

¿Cómo son los nuevos concursantes de Gran Hermano?

Los telespectadores han quedado bastante contentos con la dinámica de la primera gala, ya que tiene buena pinta. La nueva casa, sobre todo, es lo que se lleva las mejores críticas porque ciertamente es la más bonita y moderna que han tenido nunca. ¿Y sobre los concursantes qué han dicho? ¿Cómo son los personajes que han escogido para esta nueva versión del programa?

Desirée: peluquera, entra con su amiga y socia Rocío. Son impulsivas y naturales.

Rocío: peluquera y con pareja desde hace 3 meses. Entra después de un engaño inicial del programa.

Aroa: asesora comercial de 22 años y madre desde los 15. Muy expresiva y vinculada a su abuela.

Jonay: jefe de sala en un bingo y excampeón de kick boxing. Amante de los animales.

Belén: modelo curvy de 41 años, optimista y con las ideas muy claras.

Diego: militar, alegre y seductor, aficionado a la bachata.

Paula: enfermera, muy religiosa y con vocación de matrimonio.

Aquilino: licenciado universitario y activista gitano; lucha contra estereotipos.

Lorena: estudiante de moda, muy preocupada por su imagen y energía.

Mamadou: administrativo de RENFE, de Granollers. Ordenado y hablador.

Raúl: jugador profesional de póker y empresario de discobares, de Soria. Ambicioso y estratega.

Almudena: opositora a Guardia Civil, justiciera e impaciente, acaba de romper con el novio.

Sofía: creadora de contenido financiero, empoderada y explosiva; entra con su pareja Noah.

Noah: también concursante, llega más tarde; intensa y muy unida a Sofía.

Patricia: madre de gemelas y esposa de un sargento de la Guardia Civil; quiere romper con su rutina.

José Manuel: modelo y Mister Sevilla, positivo y abierto al amor.

Edurne: de Barcelona, coordinadora de una tienda de ropa; ordenada, clara y con carácter.

Diego (2º): ingeniero muy exigente y fiel a sí mismo.

Joon: de origen coreano, infancia difícil en Las Palmas, último seleccionado del casting.

Cristian: feriante, dejó la feria para ayudar a la familia; ahora busca una nueva oportunidad.

Todos ellos lo darán todo para llamar la atención y protagonizar escenas que les ayuden a ganar adeptos durante su estancia en un concurso que acostumbra a tener una audiencia brutal.