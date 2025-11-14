Telecinco ha sufrido un gran batacazo con esta nueva edición de Gran Hermano. Históricamente, este había sido el reality de los realities… pero ya no es lo que era entre el escándalo de la agresión sexual que se cometió y el desgaste mismo del formato. La cadena había volcado todas sus esperanzas en el casting de este año, un grupo de personajes que creían que podrían enganchar. De hecho, las expectativas eran tan altas que habían reorganizado la parrilla de la tarde para dar cabida a un programa especial -y diario- en el cual Jorge Javier Vázquez explicaría la última hora del programa, que tendría la gala grande los jueves y el debate, los domingos. Gran Hermano en vena cada día y a todas horas, prácticamente, en un atracón que les ha pasado factura porque la gente se ha cansado cuando solo ha pasado una semana de su estreno.

El retorno de GH a la televisión no está convenciendo, ya sea porque tampoco está pasando mucho o porque creen que ha caducado este tipo de programas de convivencia. La cuestión es que las cifras de audiencia no lo avalan y, de hecho, han comenzado a ser preocupantes. Que sean tan bajas cuando hace poco que se ha estrenado no es buena señal, está claro. Y, de hecho, todo hace pensar que el resumen diario que habían preparado ya nació muerto. Era de esperar, sin embargo, que la gente no querría tener esta intoxicación de Gran Hermano cada noche. Era arriesgado porque sabían que era demasiado y, como muchos intuían, han acabado desistiendo.

Gran Hermano está teniendo muy mala audiencia en esta edición | Telecinco

¿El primer cambio que introducirán para intentar mejorar la situación? Eliminar este mini programa diario. ¿Y después? Comenzar a mover la cosa, ya que han anunciado que el domingo habrá una doble expulsión. Es bastante descriptivo, esto, teniendo en cuenta que normalmente se echaba a la gente los jueves y, obviamente, de uno en uno.

¿Pero de qué cuota de pantalla estamos hablando? Muchos se preguntan si es tan preocupante como parece y si, realmente, está haciendo aguas. La gala de estreno lideró el prime time en España con un 15,8%, así que no tuvo rival, mientras que en Cataluña se quedó en un 10,7% de share -que no está mal sobre todo porque llegó a ser la opción más vista desde las 00:30 horas-. En la segunda gala la cosa fue a peor, porque el primer tramo cayó en Cataluña al 4,1%. Después ascendió hasta el 10,5%, pero son números que no tienen nada que ver con las anteriores ediciones.

El auténtico drama, por eso, es el que hace referencia al programa diario del que ahora han decidido prescindir. Hasta ahora, había hecho una media de un 3,5% más o menos. Pero es que, este jueves, la audiencia cayó hasta un 2% que no tiene salvación. En España tampoco es para tirar cohetes, precisamente, ya que han caído a un desastroso 4,9% de cuota de pantalla. Ahora que cancelan el resumen diario, la parrilla vuelve como estaba y los fans de Agárrate al sillón lo podrán volver a sintonizar a las ocho y cuarto de la tarde.

Es un momento complicado para el reality y para la cadena, pues, forzada a cambiar de estrategia y buscar soluciones inmediatas que no condenen el programa porque han invertido dinero y muchas esperanzas.