El primer concursante de ‘GH 20’, de Granollers y trabajador de RENFE

Gran Hermano comenzará la edición número 20 la próxima semana, un jueves 6 de noviembre que tienen marcado en el calendario porque confían en que sea un programa que vuelva a darles alegrías en cuanto a las buenas audiencias. De hecho, es tanta la expectativa que tienen puesta que han decidido emitir un programa diario en el que se resuma qué está pasando en la casa. Y, como no podía ser de otra manera, el maestro de ceremonias será Jorge Javier Vázquez.

Este movimiento supone un cambio en la parrilla, claro, que quedará de la siguiente manera. A partir de entonces, el programa de Joaquín Prat terminará a las 17:45 horas, 45 minutos antes que ahora, momento en el que comenzará El diario de Jorge. Después llegará el turno de Agárrate al sillón, que adelantará su emisión a las 19:15 horas y terminará a las 20:15 h, cuando darán cabida a este resumen diario de GH, la vida en directo. Aquí el principal beneficiado es el presentador de Badalona, a quien veremos de lunes a viernes con el programa de las tardes, de lunes a jueves en el resumen de Gran Hermano -los viernes lo presentará Nagore Robles- y las noches de jueves en la gala de Gran Hermano.

Jorge Javier anuncia qui serà el primer concursant de GH 20 | Telecinco

¿Quién es el primer concursante confirmado de la nueva edición de Gran Hermano?

Habrá, por tanto, una intoxicación de Jorge Javier y de contenidos del reality muy importante. Saldrán los vídeos de los concursantes por las orejas, la verdad. Si lo hacen, debe ser porque confían ciegamente en que puedan dar juego. ¿Han encontrado concursantes potentes? De momento, ya han anunciado el nombre del primer confirmado. Se llama Mamadou, vive en Granollers y trabaja en la RENFE. ¿Qué más se sabe de este potencial ganador?

Tiene 22 años, trabaja de administrativo comercial y el sueño de toda su vida es llegar a trabajar de modelo. En el vídeo de presentación, se define a sí mismo como un chico “empático y de buen corazón”, “a quien no le gusta ceder” y con una personalidad que mezcla “sensibilidad, alegría y desastre”. No ha tenido suerte en el amor y, de hecho, llega a decir que es “arromántico”. Muy familiar, dice que “adora” a su madre.

Ell és el primer concursant confirmat de Gran Hermano | Telecinco

¿Qué ha dicho cuando Jorge Javier le ha comunicado que lo han escogido para concursar oficialmente en el programa? Muy sorprendido, ha agradecido la oportunidad y ha reconocido que no se lo creía: “No me lo esperaba, te lo juro”. Ha hecho gracia que aprovechara que le habían dado el micrófono para pedir perdón a una persona a quien había mentido: “Le he dicho que me encontraba mal, pero en realidad era porque quería venir a la fase final del casting”. Ahora quedan cada vez menos días para verlo en acción y descubrir cómo es convivir con él.