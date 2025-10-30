El primer concursant de ‘GH 20’, de Granollers i treballador de RENFE

Gran Hermano començarà l’edició número 20 la setmana vinent, un dijous 6 de novembre que tenen marcat al calendari perquè confien que sigui un programa que torni a donar-los alegries pel que fa a les bones audiències. De fet, és tanta l’expectativa que hi tenen posada que han decidit emetre un programa diari en què es resumeixi què està passant a la casa. I, com no podia ser d’una altra manera, el mestre de cerimònies serà Jorge Javier Vázquez.
Aquest moviment suposa un canvi en la graella, és clar, que quedarà de la següent manera. A partir de llavors, el programa de Joaquín Prat acabarà a les 17:45 hores, 45 minuts abans que ara, moment en què començarà El diario de Jorge. Després arribarà el torn d’Agárrate al sillón, que avançarà la seva emissió a les 19:15 hores i acabarà a les 20:15 h, quan donaran cabuda a aquest resum diari de GH, la vida en directo. Aquí el principal beneficiat és el presentador de Badalona, a qui veurem de dilluns a divendres amb el programa de les tardes, de dilluns a dijous al resum de Gran Hermano -divendres el presentarà Nagore Robles- i les nits de dijous a la gala de Gran Hermano.
Qui és el primer concursant confirmat de la nova edició de Gran Hermano?
Hi haurà, doncs, una intoxicació de Jorge Javier i de continguts del reality molt important. Sortirà els vídeos dels concursants per les orelles, la veritat. Si ho fan, deu ser perquè confien cegament en què puguin donar joc. Han trobat concursants potents? De moment, ja han anunciat el nom del primer confirmat. Es diu Mamadou, viu a Granollers i treballa a la RENFE. Què més se sap d’aquest potencial guanyador?
Té 22 anys, treballa d’administratiu comercial i el somni de tota la seva vida és arribar a treballar de model. En el vídeo de presentació, es defineix a si mateix com un noi “empàtic i de bon cor”, “a qui no li agrada cedir” i amb una personalitat que barreja “sensibilitat, alegria i desastre”. No ha tingut sort en l’amor i, de fet, arriba a dir que és “arromàntic”. Molt familiar, diu que “adora” la seva mare.
Què ha dit quan Jorge Javier li ha comunicat que l’han escollit per a concursar oficialment en el programa? Molt sorprès, ha agraït l’oportunitat i ha reconegut que no s’ho creia: “No m’ho esperava, t’ho juro”. Ha fet gràcia que aprofités que li havien donat el micròfon per demanar perdó a una persona a qui havia mentit: “Li he dit que em trobava malament, però en realitat era perquè volia venir a la fase final del càsting”. Ara queden cada cop menys dies per veure’l en acció i descobrir com és conviure amb ell.