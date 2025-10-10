Supervivientes acelera su final. Esta edición con famosos ha gustado mucho a los telespectadores, una buena señal que conocen gracias a unas cifras de audiencia de récord. Hacía mucho tiempo que Telecinco no conseguía buenos resultados en el prime time y ahora su reality más querido les está dando muchas alegrías. Las galas son muy intensas y eso entusiasma, claro, ya que no hay muchos momentos de aburrimiento. En la emisión de este jueves, de hecho, los titulares se sucedieron uno tras otro en una noche bastante caldeada.

¿La primera noticia? La separación de la pareja por excelencia de este año, la que forman Miri y Alejandro Albalá. Muchos creen que el exconcursante de Masterchef se ha acercado a él por interés, ya que sabe perfectamente que el amor siempre triunfa en este tipo de concursos. Ellos insisten en que se quieren y, de hecho, realmente lo ha parecido cuando se han tenido que separar por la expulsión: «Me habría encantado llegar contigo hasta el final, pero es lo que nos toca… qué le vamos a hacer. Eres una persona que me ha robado prácticamente el alma y estar nominado contigo es lo peor que me ha pasado en el concurso«. Visiblemente emocionado, reconocía que esta ha sido una experiencia muy bonita: «Me habéis hecho disfrutar como cuando era un niño».

Si se convertirán en pareja oficialmente cuando se reencuentren en España o no, todavía no lo tienen claro: «Obviamente me encantaría seguir conociéndola fuera, pero fluiremos y no sabemos qué pasará». Ella ha reconocido que no sabe qué hará sin él: «Somos un gran apoyo el uno para el otro. He ido descubriendo cosas sobre él y me da mucha pena que se vaya, es un chico puro». No ha habido beso en los labios en la despedida, pero sí un beso en la mejilla que ha emocionado desde casa.

La audiencia separa la pareja de esta edición de Supervivientes | Telecinco

Acusaciones de tongo contra Supervivientes en las redes sociales

Una semana más, en X (el antiguo Twitter) han sido muchos los que han acusado al concurso de estar haciendo lo imposible por motivar el triunfo de Miri. Creen que la están favoreciendo, sobre todo cuando entras en las redes sociales y todo lo que ves son mensajes pidiendo que sea ella quien se lleve el premio. ¿Qué hay detrás de esta defensa unánime? ¿Es un apoyo real? Porque, realmente, toda la defensa que se hace de los concursantes es hacia ella.

Los únicos que ponen sobre la mesa que quizás hay algo detrás? Los seguidores de Adara, claro: «La única ganadora decente que puede tener esta edición es ella. Qué injusticia con Miri, se debería valorar más la supervivencia porque recordemos que este es un programa de supervivencia».

Domingo, expulsión sorpresa en Supervivientes

Ahora bien, debemos centrarnos en el titular más potente que han dado en la gala de este jueves. Jorge Javier Vázquez ha sacado a la luz que la organización del programa ha decidido acelerar las cosas y en el debate de este domingo, habrá una expulsión sorpresa. La presentadora Sandra Barneda tendrá más trabajo de lo habitual, ya que le han pedido que convierta esta emisión en una gala más.

Domingo habrá expulsión sorpresa en Supervivientes | Telecinco

La dinámica cambiará totalmente, así como la gestión del programa. Los nominados no son conscientes de que su última semana será más corta, como tampoco que el mismo domingo habrá salvación, juego de líder y expulsión. Rubén, Noel, Carlos Alba o Tony Spina tendrán que decir adiós de manera exprés al formato. ¿Y todo esto por qué? ¿Cómo es que tienen prisa por terminar la edición si les está funcionando muy bien? Algunos medios sugieren que podrían querer hacer coincidir el final de este reality con el inicio de la nueva versión de Gran Hermano. Si esta estrategia les funciona o no, todavía tendremos que esperar un poco para saberlo.