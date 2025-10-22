Lágrimas, cortes de cabello extremos y efecto rebote en ‘Supervivientes’

Supervivientes ofreció, este martes, una de esas galas que sorprenden y hacen gracia porque los concursantes han sufrido mucho. En esta ocasión, las chicas son quienes lo han pasado peor porque la dirección del programa les hizo la pregunta que no querían que llegara… ¿Serían capaces de cortarse mucho el cabello largo a cambio de un poco de comida? Cabe recordar que todos ellos llevan más de un mes prácticamente sin comer y que lo único que ingieren son cocos y peces. Por eso, quizás, todos acaban diciendo que sí.

En la mesa de las tentaciones, Jessica Bueno, Adara y Miri aceptaron hacerse un cambio de look obligado a cambio de comer algo. Lo que pocos esperaban era que las tres se pusieran histéricas perdidas en el proceso. La peor ha sido la exconcursante de Masterchef, que estuvo llorando sin parar mientras le cortaban 30 centímetros de cabello a cambio de una hamburguesa y un trozo de pastel. Ella siempre ha dicho que ama mucho su cabello porque considera que forma parte de su identidad, que la obliguen a cortarlo y que le dejen el cabello por los hombros no le ha gustado nada. Se puso a llorar de una manera muy exagerada, aún más cuando le dijeron que si se cortaba 10 centímetros más también podría llamar al padre. Ella, totalmente hundida, se negó: «Quiero hablar contigo, papá, pero es un año más para que crezca… es demasiado«.

Miri no ha hecho más que llorar durante el corte de cabello | Telecinco

Jessica Bueno, Adara y Miri lloran mientras les cortan el cabello en Supervivientes

Mientras le cortaban el cabello, ella entraba en bucle repitiendo una y otra vez que tardaría «muchos años» en que le volviera a crecer. No dejaba de mover la cabeza, lo que complicaba la tarea de la presentadora. Todos le hicieron la pelota y le dijeron que le quedaba muy bien, pero ella continuaba con un montón de lágrimas. Poco antes, era Jessica Bueno quien lloraba como una loca mientras la obligaban a tener un nuevo corte de cabello. No se ha visto en el espejo, así que no sabe cómo le queda, pero lo ha agradecido: «Menos mal que no me veo porque, en ese caso, no lo habría hecho. Mis hijos cuando me vean me preguntarán quién soy«. ¿Y Adara? Ella ya lo había hecho en la anterior edición, así que ya sabía a qué se enfrentaba: «Córtenme desde abajo, ¿eh? La estoy liando, qué feo«, repetía.

También los chicos aceptaron la propuesta envenenada del programa. Tony Spina se rapó los lados y se quedó con cresta, además de depilarse el vello de las axilas y aceptar ir con un taparrabos hasta el jueves. Carlos Alba, por su parte, se despidió de la barba que lo ha acompañado los últimos años. ¿El único que no hizo nada? Rubén Torres, en teoría porque no dio tiempo… será en la siguiente gala cuando veamos si realmente acepta o pasa de este cambio radical.

Los cortes de cabello han marcado la gala de Supervivientes | Telecinco

La gala del programa de supervivencia de Telecinco continuó y, por ejemplo, podemos destacar la decisión que se supo sobre el concursante salvado de la semana. Los tres nominados eran Miri, Carlos Alba y Rubén Torres. La audiencia decidió que fuera ella la salvada, así que la decisión final estará entre los dos chicos.

Noel Bayarri sufre el temido efecto rebote después de Supervivientes

Y, finalmente, uno de los momentos más curiosos tuvo como protagonista a Noel. El concursante expulsado de la semana pasada ya ha regresado a España y, por eso, hemos podido ver cómo le ha cambiado el cuerpo. Solo ha pasado una semana, pero ya dice que ha recuperado la mitad de todo lo que había adelgazado. Cuando se vio en el espejo, no lo creía: «¡Tengo como 100 años más! Estoy más delgado y parezco una calavera… ¿y esta barba? Nunca la he tenido así. ¿Dónde está mi trasero?». No se ha privado de nada desde que ha vuelto a casa y, por eso, dice que ha sufrido el temido efecto rebote: «He recuperado la mitad de todo lo que había adelgazado, sí, pero aún se me caen los pantalones«.

Noel Bayarri explica que ha recuperado la mitad del peso de Supervivientes | Instagram

Un cambio físico extremo que suelen dejar atrás pronto cuando vuelven a comer como lo hacían antes de esta experiencia tan extrema en la playa de Honduras.