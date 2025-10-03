Nit intensa i polèmica a Supervivientes… i ja en van unes quantes. En la gala d’aquest dijous, els teleespectadors han omplert les xarxes socials de queixes perquè consideren que hi ha hagut un tracte de favor flagrant a favor de Tony Spina. L’organització del concurs vol que guanyi ell? Ho han intentat dissimular, però cap de les excuses que han donat enganyen a ningú.
I és que han escollit Marta Peñate per acudir a Hondures a donar-los la notícia de la reunificació de les platges. Casualment, la parella actual del concursant… Han dit que era perquè la guanyadora de la primera edició del reality, però qui s’ho creu?
Una petició de mà en directe a Supervivientes
Com era d’esperar, la Marta i el Tony han pogut tenir una trobada privada; cosa que els altres no han pogut tenir amb els seus familiars. S’han abraçat, s’han fet petons… i els altres sense poder fer-ho: “Això és molt injust per a la resta, com sempre el favoritisme per als mateixos. A Sonia Monroy no van deixar ni tan sols que truqués a cap familiar el dia del seu aniversari“, han lamentat públicament molts fans del concurs.
D’aquesta trobada, el que més s’ha destacat és la petició de mà que s’hi ha viscut en directe: “Per les coses que ens passen, sempre intento endarrerir una cosa que tu has volgut i que tens il·lusió. Per l’egoisme d’aconseguir el que jo vull, ho endarrereixo sempre. Tu m’ho vas dir fa quatre anys i jo t’ho diré ara, és seriosament. Vols casar-te amb mi, de debò?“, li ha dit ella. I ell s’ha emocionat moltíssim: “Quina felicitat, no pot ser… doncs és clar, com ho he de voler? Ai, com ha d’estar la meva sogra”.
I ja han començat a parlar sobre la boda, un enllaç que volen que tingui lloc a Hondures: “Vull que sigui real, que no sigui de mentida. Vull casar-me aquí, de debò”. Així que, si tot va bé, en una de les pròximes gales la veurem vestida de blanc.
Sonia Monroy, expulsada del concurs de Telecinco
Sonia Monroy ha estat l’expulsada d’aquesta setmana, una decisió que en principi pren l’audiència però que ha sorprès molt els seus companys perquè realment el seu rival en la nominació era molt més fluix que ella.
No s’entén que l’hagin deixat fora a ella, ja que Carlos Alba no comptava amb molts suports i tampoc no és que hagi fet massa res allà a dins. A X (l’antic Twitter), molta gent ha deixat caure que aquesta decisió és estranya i que no es creuen que l’organització del programa no hi hagi tingut res a veure.
En el programa de diumenge, se sabrà què passa i com reacciona Sonia a la seva expulsió.