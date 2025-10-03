Noche intensa y polémica en Supervivientes… y ya van unas cuantas. En la gala de este jueves, los telespectadores han llenado las redes sociales de quejas porque consideran que ha habido un trato de favor flagrante a favor de Tony Spina. ¿La organización del concurso quiere que él gane? Lo han intentado disimular, pero ninguna de las excusas que han dado engañan a nadie.

Y es que han escogido a Marta Peñate para acudir a Honduras a darles la noticia de la reunificación de las playas. Casualmente, la pareja actual del concursante… Han dicho que era porque es la ganadora de la primera edición del reality, pero ¿quién se lo cree?

Una propuesta de matrimonio en directo en Supervivientes

Como era de esperar, Marta y Tony han podido tener un encuentro privado; algo que los demás no han podido tener con sus familiares. Se han abrazado, se han besado… y los otros sin poder hacerlo: «Esto es muy injusto para el resto, como siempre el favoritismo para los mismos. A Sonia Monroy no le dejaron ni siquiera llamar a ningún familiar el día de su cumpleaños«, han lamentado públicamente muchos fans del concurso.

De este encuentro, lo que más se ha destacado es la propuesta de matrimonio que se ha vivido en directo: «Por las cosas que nos pasan, siempre intento retrasar algo que tú has querido y que tienes ilusión. Por el egoísmo de conseguir lo que yo quiero, lo retraso siempre. Tú me lo dijiste hace cuatro años y yo te lo diré ahora, es en serio. ¿Quieres casarte conmigo, de verdad?«, le dijo ella. Y él se emocionó muchísimo: «Qué felicidad, no puede ser… pues claro, ¿cómo no voy a querer? Ay, cómo estará mi suegra».

Marta Peñate pide matrimonio a Tony Spina | Telecinco

Y ya han comenzado a hablar sobre la boda, un enlace que quieren que tenga lugar en Honduras: «Quiero que sea real, que no sea de mentira. Quiero casarme aquí, de verdad». Así que, si todo va bien, en una de las próximas galas la veremos vestida de blanco.

Sonia Monroy, expulsada del concurso de Telecinco

Sonia Monroy ha sido la expulsada de esta semana, una decisión que en principio toma la audiencia pero que ha sorprendido mucho a sus compañeros porque realmente su rival en la nominación era mucho más flojo que ella.

No se entiende que la hayan dejado fuera a ella, ya que Carlos Alba no contaba con muchos apoyos y tampoco es que haya hecho mucho allí dentro. En X (el antiguo Twitter), mucha gente ha dejado caer que esta decisión es extraña y que no se creen que la organización del programa no haya tenido nada que ver.

Sonia Monroy, expulsada de Supervivientes | Telecinco

En el programa del domingo, se sabrá qué pasa y cómo reacciona Sonia a su expulsión.