Blanca Suárez: “Escupo i em cau la bava quan intento lligar”

Blanca Suárez es troba de promoció de la nova pel·lícula que protagonitza amb Rubén Cortada, per la qual cosa tots dos han acudit aquest dilluns a El Hormiguero. La parella cinematogràfica ha demostrat que han adquirit molta complicitat gràcies a la comèdia en la que coincideixen, un film que ha servit d’excusa per conèixer més detalls sobre la vida privada de l’actriu d’El Internado, Las chicas del cable o El barco.

Entre les confessions que ha fet, la que més comentaris ha generat té a veure amb les seves relacions de parella. La intèrpret surt amb Javier Rey des del 2019 i ha tingut diverses parelles conegudes, per la qual cosa ha sorprès que digui que no sap lligar: “No se’m dona bé… Quequejo, escupo i em cau la bava. Soc un quadre quan ho intento. Sempre explico que estava enamoradíssim d’un noi de l’Institut i, un dia, em vaig quedar mirant-lo i em vaig xocar contra un senyal de trànsit. Les meves amigues encara m’ho recorden”, ha reconegut.

I després d’aquesta confessió, n’arribaven d’altres quan se sotmetia al joc del programa en què ha de dir si li sembla romàntic o horrible certes situacions: “Fer-se un petó apassionat davant dels meus sogres… Jo mai no ho he fet i no m’agrada. Posar nom a les parts íntimes de l’altra persona em sembla maco, ho reconec. En general tots anomenem a les parts íntimes amb noms aleatoris, no?”.

Blanca Suárez reconeix que té una afició secreta

Blanca Suárez també ha aprofitat aquesta entrevista per revelar que té algunes manies: “Necessito una foscor absoluta per poder dormir. Soc d’aquestes que arriba als hotels i comença a treure samarretes de la maleta per tapar tots els pilots de llum. Sempre maleeixo que no hi hagi persianes en els hotels de fora d’Espanya”.

A més a més, també ha reconegut que té una afició secreta. Pablo Motos havia sentit que l’actriu va aprendre a fer mobles de ciment durant la pandèmia. La sorpresa ha estat que era un titular cert: “És veritat, però no fa tant de temps. És una afició més recent que vaig començar quan va acabar el rodatge de la sèrie Jaguar. Em vaig apuntar a un curs de ciment. He fet algun moble des de llavors? No, però el curs el vaig fer”.

Blanca Suárez revela intimitats a El Hormiguero | Antena 3

Una entrevista en directe que ha servit per conèixer una mica més detalls sobre la vida d’una de les actrius més famoses de la petita pantalla espanyola.