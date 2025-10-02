La confessió més dura de Madonna: “Vaig contemplar el suïcidi”

Parlar de Madonna és sinònim d’èxits musicals. Una de les grans reines del pop i creadora de temes com Like a Virgin, Vogue, Material Girl o Crazy For You. El seu nom sempre ha estat molt mediàtic i la seva vida privada ha omplert pàgines i titulars durant molts anys. La seva última entrevista en el pòdcast On Purpose de Jay Shetty ha deixat titulars molt destacats i una confessió duríssima de l’artista, en què ha admès que va pensar en el suïcidi durant la lluita per la custòdia del seu fill amb Guy Ritchie.
Madonna dona detalls d’una etapa molt dura
La reina del pop ha compartit la seva primera entrevista després de molts anys. Una conversa de més de dues hores amb Jay Shetter en què ha revelat detalls de la seva vida personal, remarcant com l’espiritualitat li ha canviat la visió de veure el món, però també l’etapa fosca que va viure amb la separació de Guy Ritchie. La batalla judicial per a custòdia del seu fill Rocco va portar-la a enfonsar-se i tenir pensaments molt durs contra ella mateixa. “Hi ha hagut moments molt complicats en què he patit molt. Va haver-hi moments en els quals volia tallar-me els braços. De fet, vaig contemplar el suïcidi. Pensava que era el final i no podia suportar tant de dolor”, confessa.
“No vull entrar en un joc de culpes, abans ho feia. Puc dir que un dels moments més durs de la meva vida va ser quan estava amb la batalla judicial per la custòdia del meu fill”, ha explicat. Tot i que el seu matrimoni no va funcionar, igual que passa amb moltes altres parelles, lluitar per quedar-se amb Rocco va ser esgotador i molt complicat. “Que algú intentés treure’m el meu fill, més val que em matin”, explica la cantant.
Una etapa personal duríssima
Tot aquest procés judicial, explica, va coincidir amb una de les seves gires. “Havia de sortir cada nit a l’escenari i només volia estirar-me al terra del camerino, plorant. Realment pensava que era la fi del món”. Per a ella, que havia estat abandonada per la seva pròpia mare, era impossible acceptar que algú pogués quedar-se amb el seu fill. “Això em va generar molt patiment”. Tot i que al final el seu fill se’n va anar al Regne Unit amb el seu pare, va poder superar aquesta etapa gràcies a aprendre algunes lliçons.
Gran part de la conversa s’ha focalitzat en el tema de l’espiritualitat, sobretot la pràctica de la Kabbalah, una tradició que l’ha ajudat a superar aquests moments. “La pràctica espiritual em va salvar la vida. Vaig aprendre a ressignificar les experiències difícils com a lliçons amb propòsit, en lloc de veure-les com a càstigs. Ara puc dir que tinc som molt bons amics amb el meu fill, tot i que abans no podia veure-ho”. Tot plegat, una entrevista molt intensa i personal que ha tret a la llum etapes molt fosques de Madonna.