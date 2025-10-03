Robbie Williams se suma a la llista de famosos que parlen obertament dels seus problemes personals i detalls de la seva vida de manera oberta a través dels pòdcasts. Aquests espais s’han convertit en canals de comunicació en què la vida dels personatges públics s’explica de manera més propera i gràfica, compaginant-lo amb la publicació de petits fragments a les xarxes socials. Fa poques hores sorprenien les declaracions de Madonna sobre l’època més fosca de la seva vida, durant la batalla judicial per la custòdia del seu fill Rocco, en què havia tingut pensaments i idees de suïcidi. Ara, ha estat Robbie Williams qui s’ha sincerat sobre algunes malalties mentals que pateix, com la síndrome de Tourette.
Robbie Williams explica que pateix síndrome de Tourette
L’artista ha compartit la notícia a través del podcast I’m ADHD! de Paul Whitehouse i la doctora Mine Conkbayir. “Estic formalment diagnosticat de TDAH, depressió, aïllament i agorafòbia. Només quan estic en el meu llit em sento en la meva zona de confort. Tot el que sigui fora del meu llit és un lloc incòmode, alguna cosa que els metges han relacionat amb uns certs trets d’autisme”, explica. Tot i que van fer-li un test i va sortir negatiu, sí que és cert que han trobat alguns trets característics d’aquesta patologia.
“És cert que estic millorant. Va ser horrible quan tenia 20 anys, amb 40 vaig començar a millorar i ara, estic en un punt de millora”, expressa l’artista.
Com es va adonar que patia síndrome de Tourette?
La síndrome de Tourette és un trastorn que es caracteritza per un seguit de moviments repetitius que costa molt controlar. També coneguts com a tics, les persones que estan afectades intenten evitar fer aquests moviments, però és molt complicat. Entre alguns moviments o sons es troben parpellejar de manera repetida, fer sorolls aguts, paraules ofensives o moure les espatlles. Com es va adonar que tenia aquesta síndrome? “M’he adonat que tinc síndrome de Tourette, però no ho expresso. Són pensaments intrusius que passen. L’altre dia, caminant pel carrer, vaig entendre que aquests pensaments formen part de l’espectre. Simplement no els allibero”, ha comentat.
Robbie Williams no és l’únic artista que ha expressat públicament que pateix aquesta síndrome. Artistes com Lewis Capaldi o Billie Eilish han parlat obertament de com gestionen aquesta situació. De fet, Capaldi va haver de cancel·lar la seva gira mundial i retirar-se temporalment dels escenaris després d’un brot molt fort.