Robbie Williams se suma a la lista de famosos que hablan abiertamente de sus problemas personales y detalles de su vida de manera abierta a través de los pódcast. Estos espacios se han convertido en canales de comunicación en los que la vida de los personajes públicos se explica de manera más cercana y gráfica, combinándolo con la publicación de pequeños fragmentos en las redes sociales. Hace pocas horas sorprendían las declaraciones de Madonna sobre la época más oscura de su vida, durante la batalla judicial por la custodia de su hijo Rocco, en la que había tenido pensamientos e ideas de suicidio. Ahora, ha sido Robbie Williams quien se ha sincerado sobre algunas enfermedades mentales que padece, como la síndrome de Tourette.

Robbie Williams habla de sus enfermedades mentales | Europa Press.

Robbie Williams explica que padece síndrome de Tourette

El artista ha compartido la noticia a través del pódcast I’m ADHD! de Paul Whitehouse y la doctora Mine Conkbayir. «Estoy formalmente diagnosticado de TDAH, depresión, aislamiento y agorafobia. Solo cuando estoy en mi cama me siento en mi zona de confort. Todo lo que sea fuera de mi cama es un lugar incómodo, algo que los médicos han relacionado con ciertos rasgos de autismo», explica. Aunque le hicieron un test y salió negativo, sí es cierto que han encontrado algunos rasgos característicos de esta patología.

«Es cierto que estoy mejorando. Fue horrible cuando tenía 20 años, con 40 empecé a mejorar y ahora, estoy en un punto de mejora», expresa el artista.

¿Cómo se dio cuenta de que padecía síndrome de Tourette?

La síndrome de Tourette es un trastorno que se caracteriza por una serie de movimientos repetitivos que cuesta mucho controlar. También conocidos como tics, las personas que están afectadas intentan evitar hacer estos movimientos, pero es muy complicado. Entre algunos movimientos o sonidos se encuentran parpadear de manera repetida, hacer ruidos agudos, palabras ofensivas o mover los hombros. ¿Cómo se dio cuenta de que tenía esta síndrome? «Me he dado cuenta de que tengo síndrome de Tourette, pero no lo expreso. Son pensamientos intrusivos que pasan. El otro día, caminando por la calle, entendí que estos pensamientos forman parte del espectro. Simplemente no los libero», ha comentado.

Robbie Williams no es el único artista que ha expresado públicamente que padece esta síndrome. Artistas como Lewis Capaldi o Billie Eilish han hablado abiertamente de cómo gestionan esta situación. De hecho, Capaldi tuvo que cancelar su gira mundial y retirarse temporalmente de los escenarios después de un brote muy fuerte.