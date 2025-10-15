La 2 Cat quiere dirigirse a todos los televidentes del país sin excepción, por lo cual han pensado que podría tener éxito emitir el partido de la selección española de fútbol con la retransmisión en catalán. Así de primeras puede sorprender esta mezcla, pero 60.000 personas se engancharon a la Roja durante la noche del martes con David Figueira y Chapi Ferrer al frente del programa.

No es un dato demasiado bueno, ya que solo supone un 3,2% de la cuota de pantalla de la noche… que queda muy por debajo de la cifra que ha obtenido TVE con la retransmisión habitual en castellano que lidera con un espectacular 22,2% y 417.000 televidentes. Por tanto, queda claro que los fans de la selección quieren ver los partidos como siempre, en la cadena de siempre y en castellano como siempre.

La 2 Cat emitió el partido de la selección española en catalán | TVE

TV3 gana la retransmisión de la Roja en catalán de La 2 Cat

¿Y qué ha hecho TV3 mientras tanto? Muchos de los que no querían ver el partido de clasificación para el mundial España-Bulgaria, se conectaron con el Sense Ficció que emitieron sobre Gaza desde dentro. Aquí, ofrecían una visión de la guerra proporcionada por los periodistas atrapados en los combates. Con un enfoque narrativo único, combinaban las imágenes que los reporteros grabaron de la zona de conflicto con material adicional, grabado desde la evacuación de los periodistas, mientras intentan reconstruir sus vidas. La idea ha gustado al 9% del share o, lo que es lo mismo, un total de 153.000 televidentes.

El Sense ficció sobre Gaza ha superado la retransmisión de la Roja en catalán, sí, pero ha quedado relegado al tercer lugar del ranking de más vistos del prime time porque El Hormiguero los ha superado por la mínima (un 9,1% de share, solo una décima más que la cadena catalana). También es cierto que el programa de Pablo Motos tenía una invitada tan potente como Susanna Griso, que continúa hablando de su boda por los diferentes platós. ¿Los cuartos? La gala de Supervivientes que se ha de contentar con un 8,3%.

El documental sobre Gaza ha tenido buena audiencia en TV3

¿Qué audiencia ha tenido el Sense Ficció sobre Gaza? | TV3

Una competición que vuelve a ser feroz y que ha tenido un líder claro, una TVE que continúa triunfando con la retransmisión de los partidos de fútbol de la selección española en castellano. Estarán contentos porque han sumado 60.000 televidentes extra gracias al experimento de retransmitirlo en catalán a través de La 2 Cat, pero aún quedan lejos de los objetivos que deben haberse marcado con esta novedad.