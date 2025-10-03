‘Clímax’ regresa a 3Cat con citas más atrevidas y sin atracción física

3Cat ha renovado Clímax para una tercera temporada, lo que demuestra que el dating show más atrevido de la plataforma funciona. El encargo de hacer un programa de citas rompedor ha gustado al público de EVA, el canal de contenidos para jóvenes de la cadena pública catalana. En esta ocasión, tendrán una doble emisión semanal y una mecánica completamente renovada. Con un plató nuevo, ahora la palabra será el arma de seducción principal en las conversaciones digitales que deberán mantener.

Ya son más de 200 los catalanes que han buscado el amor a través de este espacio, lo que siempre sorprende gracias a unos cupidos tan impredecibles como Gerard Querol Gerry y Carla Junyent al frente. Aquí encontraremos un tono desacomplejado, inclusivo y con una mirada feminista, no romántica y LGTBIQ+ friendly.

Ellos son los presentadores del dating show más atrevido de 3Cat | La Bombilla Media

¿Qué novedades tendrá Clímax en su tercera temporada?

Desde la productora que se encarga del proyecto, La Bombilla Media, explican en qué consistirá la principal novedad de esta tercera temporada. A partir de ahora, los telespectadores que conecten con el espacio que se puede ver cada martes en la plataforma y Youtube se darán cuenta de que la voz es muy importante. Cada semana, el protagonista conocerá a dos pretendientes a través de dos hilos telefónicos a quienes no podrá ver.

Cada aspirante contará con el apoyo de uno de los presentadores, que defenderán a cada uno de sus candidatos para lograr que sea el elegido. Y, como ya ocurría, un cupido VIP ayudará al protagonista a conocer a los pretendientes y tomar la decisión de con quién quiere hacer match. El casting continúa abierto, así que todos aquellos jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran pueden inscribirse para encontrar el amor de una manera diferente si llenan el formulario de la web oficial.

Gerry y Carla están al frente de Clímax, que estrena la tercera temporada | La Bombilla Media

¿Y qué dicen los presentadores de este programa? Gerry está contento de que haya novedades, ya que eso siempre va bien para atraer la atención del público: «El programa aporta canallismo y distensión, pero sin caer en la banalidad. No dejamos de tocar temas importantes que hay que afrontar». Clímax ha tenido una mejora «profunda», dice, para poder adaptarse a los nuevos tiempos y poder ofrecer un contenido «más maduro y atractivo».

Carla, por su parte, está de acuerdo en que ahora estarán más alineados con los nuevos hábitos de consumo y las nuevas tendencias: «Ahora hay más programas de citas en catalán, pero el nuestro sigue siendo único, con un tono fresco e inimitable. Nos espera una temporada brutal, muy divertida y que enganchará al público«.