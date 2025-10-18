El presentador i director d’El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell, ha revelat la resposta catalanòfoba que li va donar Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, fill de la Duquesa de Alba. La trobada es va produir durant una recepció oferta pel rei Carles III d’Anglaterra al palau de Sant James, en el marc d’una reunió de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) fundada pel monarca ara fa cinc anys, i en la que també hi va participar el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Ho ha revelat el mateix periodista, a través dels micròfons de la ràdio pública: “Fa vint anys que viu a l’Empordà i li vaig preguntar, ‘vostè per què no parla català si fa vint anys que viu aquí?’”, ha explicat el periodista sabadellenc. “I em va dir: ‘Por principios’”, ha deixat anar. La conversa no va acabar aquí, i Ustrell admet que va “caure en l’error” de preguntar-li si era el fill gran de la Duquesa.
“Si fos el gran viuria a Madrid”, detalla el presentador del programa matinal de Catalunya Ràdio. “Per què ha de venir aquesta gent aquí?”, pregunta l’humorista Fel Faixedas, però Ricard Ustrell va voler tancar el debat i va explicar que l’aliança entre la Generalitat i aquesta institució posarà un èmfasi especial en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals i la gestió de boscos a Catalunya.
Es va trobar amb la infanta Cristina: “No soc molt fan de la monarquia”
Abans, però, Ricard Ustrell també ha detallat que en l’acte també hi havia la infanta Cristina, a qui va poder saludar i va estar parlant del seu fill Pablo Urdangarin, que juga a l’equip del Freikin Granollers. “No soc molt fan del tema de la monarquia i vam parlar d’això”, ha reconegut el presentador abans de comentar amb Carles Xurigera, Faixedas i Peyu sobre els coneixements de català de la filla de Joan Carles I i de la seva feina a CaixaBank.
Què hi feia Ustrell al palau de Sant James?
Tot això va començar quan en la secció, els tres humoristes li van demanar què feia a Sant James. Ustrell va explicar que La Manchester, la seva productora, ha signat un acord de col·laboració amb Circular Bioeconomy Alliance (CBA). El presentador va explicar que en l’acte es va oferir menjar com carquinyolis i xocolata catalana, i també es va donar cava català per beure. “El rei portava una beguda, era ginebra sola amb un tall de llimona”, ha revelat Ricard Ustrell.