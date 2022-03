Es complica el divorci de Christian Gálvez i Almudena Cid

La separació de Christian Gálvez i Almudena Cid ha vingut acompanyada d’un munt de titulars cridaners a la premsa rosa. Pocs s’esperaven que el matrimoni trenqués després de tants anys junts i tantes declaracions d’amor en públic, així com tampoc no s’haurien imaginat que el presentador de Telecinco comencés una relació nova només un parell de setmanes després. L’han enxampat amb la presentadora Patricia Pardo d’El Programa de Ana Rosa, qui ha confirmat que surten junts. I, davant d’això, la família d’Almudena la que es mostra furiosa i la que acusa el Christian directament de ser infidel a la gimnasta: “Segur que estava amb Patricia abans de la ruptura”.

Enmig d’aquest caos, la parella ha de fer front als tràmits del divorci. El Español ha pogut parlar amb fonts properes de l’icònic presentador de Pasapalabra, els que confirmen que per part seva està tot “clar i resolt” i que confia que aquest sigui un divorci senzill perquè no tenen propietats ni empreses en comú. Van casar-se en règim de separació de béns i no tenen fills, amb la qual cosa tot hauria de ser ràpid. Vivien en una casa de Boadilla del Monte que pertany a l’estrella de Mediaset, que s’estaria plantejant vendre-la. Almudena hauria marxat de casa “fa dies” i des de llavors no han tornat a parlar entre ells.

Expliquen que la gimnasta està “profundament dolguda” amb la manera d’actuar que ha tingut el seu encara marit. Sembla que el matrimoni estava trencat des de feia mesos, però no li hauria agradat que refés la seva vida tan aviat i que n’hagi parlat públicament abans de tenir el divorci: “Considera que tot ha estat massa precipitat i la declaració d’amor que va fer a la ràdio l’altre dia no va tenir cap sensibilitat ni decor”. Aquest enuig podria complicar el divorci, tenint en compte que costarà que es posin d’acord si no es parlen i si estan tan enfadats entre ells.

POR FAVOR la declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo 😭😭😭



El amor SÍ existe 🥺❤️❤️❤️



#VivaLaVida487 pic.twitter.com/2nm6CFbSab — Diego 🧸 (@diegobferrandez) March 5, 2022

Ell, per la seva banda, estaria intentant defensar-se de les acusacions que rep per part de la família política. Afirmaria que no diuen la veritat i que està “molt sorprès”. Insistiria que tot ho ha fet amb la millor de les intuïcions i sense enganyar: “Una de les parts havia deixat de sentir”.