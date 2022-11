Antena 3, condemnada a deixar d’emetre la part més divertida de Pasapalabra

Males notícies per a Antena 3 i un dels seus programes estrella, Pasapalabra. L’Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat el grup mediàtic a deixar d’emetre El Rosco, la part més interessant i icònica del concurs. I no només això, sinó que també hauran de pagar una indemnització de 50.000 € per danys morals a l’empresa que els va demandar per copiar la idea i infringir els drets de propietat intel·lectual sobre la prova final. Cal recordar que aquesta era la base del programa original, creat per dos italians, els que van cedir els seus drets a una productora que ara vol diners perquè creuen que els han robat la idea i això és il·legal en tenir ells els drets.

Atresmedia ha insistit en què els drets d’autor d’El Rosco ja s’havia resolt en una sentència de l’Audiència Provincial de Madrid, el que ara l’Audiència de Barcelona diu que no era definitiu perquè en aquella ocasió era Mediaset (i no MC&F com ara) la part implicada a qui van guanyar.

Males notícies per a Pasapalabra | Antena 3

Antena 3 haurà de reinventar Pasapalabra en cas de confirmar-se el veredicte

Diuen que El Rosco està protegit per la llei de propietat intel·lectual i que els seus drets corresponen a aquesta empresa, l’única que tindria la llicència. Amb tot això, el programa presentat per Roberto Leal a Antena 3 haurà de deixar d’emetre aquesta part del programa i això suposa una gran batacada i un cop duríssim per a la cadena. Sense El Rosco, el programa deixa de tenir tota la gràcia tenint en compte que suposava l’enfrontament final entre els dos participants i resolia qui s’enduia el premi. La sentència admet recurs, però en cas de confirmar-se el veredicte hauran de reinventar el programa de dalt a baix i això podria tenir conseqüències molt greus en l’audiència.