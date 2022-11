Marc Bartra confirma per error la relació amb Jessica Goicoechea

Marc Bartra i Jessica Goicoechea van protagonitzar un dels rumors més potents del passat estiu, quan el programa de María Patiño a Telecinco va assegurar que havien iniciat una relació. Deien que havien vist l’exfutbolista del Barça i la model internacional en una actitud “molt tendra” en un concert, del que havien sortit junts “de la mà” amb un feeling molt evident. Cap dels dos no s’havia pronunciat al respecte, però sembla que es veuran forçat a fer-ho després de l’error que han comès en publicar un vídeo per error en el que es veuen diverses fotografies d’ells com a parella.

Marc Bartra i Jessica Goicoechea, junts en unes fotos que revelen que són parella

Les imatges només han estat públiques durant vuit segons, temps en el que el programa del cor de Telecinco ha tingut temps de captar-les i emetre-les aquest cap de setmana. El futbolista les va esborrar ràpidament en adonar-se que havia fet públic aquest vídeo, el que no deixa marge d’error. Se’ls veu abraçats, fent-se carícies, petons molt passionals, junts a bord d’un vaixell i també de festa.

La model barcelonina ha captivat el futbolista, que va estar casat durant vuit anys amb la periodista Melissa Jiménez, amb qui té tres fills en comú. Ara ha començat una aventura amb Jessica Goicoechea, de 25 anys, una de les models amb més pes en les revistes internacionals. L’hem vist a les portades d’algunes de les revistes de moda amb més lectors, així com també protagonitzant campanyes de marques de roba de tot el món molt prestigioses. Ara és notícia per un tema sentimental, el que no acostuma a passar perquè sempre ha intentat ser hermètica pel que a la seva vida privada. Després de la publicació d’aquest vídeo, però, el més probable és que els paparazzi comencin a perseguir a tots dos per aconseguir més fotografies i, sobretot, les primeres declaracions en les que parlin sobre aquesta nova aventura sentimental que haurien començat a l’estiu.