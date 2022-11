El pare de Chenoa, desesperat: “Em moro de gana i he de demanar al carrer”

El pare biològic de Chenoa ha carregat contra ella diverses vegades, però mai amb una duresa tan bèstia com la que ha deixat anar ara. En una trucada a Socialité, el programa de Telecinco, Carlos Corradini ha deixat verda la filla per ignorar-lo i no ajudar-lo econòmicament. Ha assegurat que ha de demanar diners pel carrer perquè no pot ni tan sols comprar menjar: “Cobro 100 dòlars de pensió, que és justament el que em costa el lloguer de l’apartament de 15 metres quadrats. El problema és que amb la inflació que hi ha hagut al país, segur que ara me’l pugen i no podré fer ni tan sols els quatre menjars bàsics del dia a dia”.

Pare i filla no han tingut relació pràcticament mai, ja que ell va separar-se de la mare quan la cantant només tenia un any. No va ajudar que marxessin d’Argentina als 8 anys: “Ara estic morint-me de gana i en situació de carrer. Faré 69 anys i he de sortir al carrer cada dia per demanar diners que em permetin dinar. L’única cosa que demano a Chenoa és que m’ajudi a intentar viure dignament. No vull que m’enviï un munt de diners, només amb 100 € al mes ja m’ajudaria a poder dutxar-me cada dia. Em sembla que 100 € per a ella és el taló d’una de les sabates d’aquesta senyora, que costen entre 400 i 500 €. Ara em demanaran 200 € pel lloguer, però és que encara que em demanin 150 €… d’on trec els 50 € que em falten?”.

El pare de Chenoa la critica en una entrevista bomba | Telecinco

El pare de Chenoa li retreu que no l’ajudi econòmicament

En aquesta entrevista, Chenoa també ha aprofitat per deixar caure que el nou marit de l’artista potser no sap com és de debò: “No crec que aquesta família de sang blava pugui acceptar que ella no accepti les arrels del seu passat encara que siguin molt dolentes. No els haurà mentit a ells també? Jo només dic que en cas d’aconseguir prou diners per anar cap a Espanya, em quedaria a l’aeroport de Barajas i li diria a la policia que soc el seu pare perquè hagués d’actuar al respecte“.

El pare biològic de Chenoa diu que ha de demanar diners | Telecinco

El pare de Chenoa és conscient que no tenen relació, però això no li impedeix acusar-la d’haver-lo abandonat i de no ajudar-lo mínimament.