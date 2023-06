Miki Núñez confiesa muchas intimidades en una entrevista alocada en TV3

Miki Núñez ha confesado unas cuantas intimidades en una entrevista muy divertida en el Zona franca de TV3. El cantante y presentador de Eufòria continúa la gira por los platós de televisión para promocionar el tercer disco, un proyecto que lo ha tenido ocupado durante tres años.

Lo primero que ha confesado sobre su vida personal ha sido que duerme en calzoncillos y que no le gusta hacerlo desnudo porque, entonces, suda demasiado. Sobre la ropa interior, ha revelado que le gustan estos largos «de yayo» porque «son salud»: «Tengo un amigo mío que tuvo un quiste en un huevo por culpa de llevar siempre calzoncillos bóxer. Nos lo dijo al grupo de amigos y al día siguiente llevamos todos al contenedor de ropa amiga «.

También ha sacado pecho de vecino de Terrassa y ha pedido al alcalde, directamente, que le dediquen una calle: «Hola, qué tal, buenas noches colega, Jordi Ballart. ¿Todo bien? ¿Hay alguna plaza por la zona de Sant Pere? O, en el siglo XX, una zona mucho chula , que acaba de abrir un parque y tal… aquella podría ser la plaza Miki Núñez, si queréis, no tendría ningún problema».

El cantante se ha mostrado muy cómodo en el programa | TV3

Sobre su futuro, ha soltado que se vería como un buen presidente de la Generalitat: «Lo primero que haría es ir a la categoría de autónomos de los artistas y hacer que dejen de estar en la misma que los toreros, los quitaría de todas partes».

Sobre su disco, ha reconocido que solo hay tres canciones en catalán porque él nació como artista en España de la mano de Operación Triunfo y RTVE y que, por lo tanto, se tienen que cumplir unas premisas: «Creo que lo más interesante es que me hayan hecho caso y me hayan dejado incorporar canciones en catalán. Hay dos cosas por las que tuve que batallar cuando salí de OT . La primera, que mi banda estuviera formada por mis amigos de toda la vida».

Las confesiones más impactantes de Miki Núñez

El cantante se ha atrevido a jugar al yo nunca nunca y ha sido en esta sección en la que ha hecho más confesiones. Por ejemplo, ha reconocido haberse colado en Renfe alguna vez: «Yo lo que he hecho es pagar una zona cuando en realidad eran dos». También ha dicho que ha huido de la policía en una ocasión, cuando se encontraba en una manifestación y persiguieron a su grupo para pegarles.

Por otra banda, ha explicado que ha llegado a las manos en una pelea: «Esto pasó en una isla, en las Baleares, en un acontecimiento. Era la pandemia y la pelea duró poco, nos separaron». Ha dicho que ha hecho pis en una piscina y también ha soltado una anécdota surrealista, que una vez empezó a cantar en un concierto desde dentro de un lavabo portátil mientras se limpiaba el culo.

Miki Desnudóñez reconoce haberse colado a Cercanías | TV3

Miki Núñez, muy a gusto en el papel de presentador de Eufòria

Esta noche acudirán al Zona franca cuatro concursantes de Eufòria y Miki ha ayudado a Danae Boronat a preparar preguntas para ellos. A Tomàs le ha dicho que le pregunte si ha cumplido su deseo, a Sofía si es más de mandarinas o de kiwis, a Elena sobre Valladolid y a Alèxia, si ha ido alguna vez a Sabadell: «Todo tiene un sentido».