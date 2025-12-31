2026 será un año muy especial para Joaquín Prat y Alexia Pla. El presentador del programa El tiempo justo y la enfermera se convertirán en padres de su primer bebé el próximo año. La pareja ha compartido esta noticia tan especial y de manera muy tierna a través de sus redes sociales. La publicación no deja lugar a dudas en un anuncio sorpresa que llega pocas horas antes de despedirse del año 2025.

Así han anunciado Joaquín Prat y Alexia Pla que serán padres

Como decíamos, Joaquín Prat y Alexia Pla han elegido las redes sociales para compartir con el mundo que pronto serán padres de su primer bebé en común. La pareja, que habitualmente comparte su historia de amor a través de sus perfiles de Instagram con imágenes y publicaciones muy afectuosas, han decidido revelar que ampliarán su familia con un post de lo más bonito. Se puede ver a la pareja dentro de una piscina, abrazados y con dos gorras en la cabeza donde se puede ver la palabra «dad» y «mom» en inglés.

El texto que acompaña la publicación también es muy claro: «Todo en un latido», junto a dos corazones, uno de color blanco y el otro naranja, simbolismos que acostumbra a usar el presentador de Telecinco cuando publica contenido con su novia. Los mensajes de la publicación se han llenado de comentarios y felicitaciones por esta noticia tan especial.

¿Cómo surgió su historia de amor?

Hay que trasladarse hasta el año 2022 para saber cuándo nació su historia de amor. En el año 2021 Joaquín Prat se divorció de su esposa con quien estuvo casado durante 12 años y tuvo un hijo en común, Yolanda Bravo. Meses más tarde, el presentador conocería a la que ahora se convertirá en la madre de su nuevo hijo o hija. ¿Y cuándo se conocieron? Fue en unas vacaciones en Ibiza donde la pareja coincidió hace tres años, recoge la revista Lecturas.

Joaquín Prat i Alexia Pla anuncien que seran pares | Instagram

Alexia es enfermera, valenciana y está especializada en tratamientos estéticos y medicina anti-aging, además de haberse creado un espacio profesional empresarial con clínicas estéticas en Ibiza y Castellón. De hecho, será un 2026 muy potente para la pareja porque hace unos meses Prat concedió una entrevista con la revista HOLA en la que anunciaba los planes de boda que tenía con su novia. «Es la mejor persona que he conocido, es la familia que he elegido», sentenció al citado medio. Quiero casarme y ser padre con ella, eso lo saben todos nuestros amigos», explicó. Parece que ahora todo lo que manifestó se hará realidad.