Gloria Camila hizo perder los papeles a Emma García en el directo de este fin de semana en Fiesta, el programa que presenta en Telecincoo. La colaboradora, famosa por ser la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, no quiso entrar a comentar la polémica que la rodea -ahora que se sabe que su ex se ha burlado de ella por haber viajado a Venecia con una expareja- y eso enfadó a la presentadora. Ver a la chica entrar al plató con los brazos cruzados y cara de pocos amigos ya hacía intuir que no querría entrar al trapo: «Mi vida es mía, la vivo con naturalidad y respeto. No tengo que justificarme de nada«.

Ante esto, su jefa se indignó de mala manera: «Pero, a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Te digo una cosa, paso de preguntarte nada porque a mí me importa un m… el final de todo esto. Llego y me encuentro a Raquel Bollo enfadada y a ti que no quieres justificar tu vida cuando sabes que te preguntaré sobre el tema con todo el cariño del mundo… Pues paso de preguntar«, espetó.

Emma García deja verde a Gloria Camila en directo | Telecinco

La presentadora ha dejado el plató indignada | Telecinco

Y la presentadora prosiguió con su indignación en una escena muy tensa que dejó sorprendidos a los telespectadores, ya que ella no suele reaccionar así: «Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas, habladlo con dirección y no os preguntaré. Lo estáis pagando todo contra mí y no me hace gracia. De igual manera que tú dices lo que quieres, pues yo también«. «No te preguntaré y no soportaré esas caras cuando ya sabías que hablaríamos sobre este tema», insistió. Y es que dice que le parece una chica «muy guapa», pero que hay ciertas cosas que deben hablarse también delante de las cámaras.

Primeras palabras de Gloria Camila tras la discusión en directo

No convenció a la tertuliana, por eso, que justificó su actitud: «Yo no estoy enfadada contigo, Emma, sino por la polémica que se ha generado por un viaje que hago con una persona porque me apetece y punto. Sinceramente, no tengo por qué venir aquí a justificarme sobre cada decisión que tomo«. Y tendría cierto sentido, si no fuera porque es plenamente consciente de que si ella está trabajando en este programa -y cobrando unos cuantos miles de euros- es porque forma parte de una familia famosa y al programa le interesa tener en su plantilla a alguien que pueda generar titulares y responder en su plató en exclusiva.

Gloria Camila acabó llorando en directo ante la bronca de la presentadora y ahora, unas horas después, se ha pronunciado sobre el tema en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. Aquí, ha reconocido que no fue un momento fácil: «Quiero daros las gracias porque, al final, la tarde de ayer fue complicada… bastante complicada. Me dejó muy tocada, pero quiero apartar la pena«.

¿Qué ha pasado en directo? ¿Por qué se ha enfadado tanto? | Telecinco

Gloria Camila se pone a llorar en directo | Telecinco

Una escena que pone sobre la mesa el papel de los colaboradores famosos que trabajan en estos programas, un papel que deberían tener en cuenta y contra el que se rebelan cuando tienen que hablar de su vida.