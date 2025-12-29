Bertín Osborne sembla que ha passat unes festes de Nadal ben acompanyat. L’historial amorós del cantant sempre ha format part de les revistes del cor i els programes de crònica social, per tant, després de molt temps sense saber gairebé res de la seva vida amorosa -més enllà de les anades i tornades judicials amb Gabriela Guillén-, ara Bertín torna a ser notícia. Que no se’n parli d’ell no acostuma a ser bo i com a resultat, convertir-se en protagonista del cor una vegada més sempre va bé. En aquesta ocasió, ha estat el programa Fiesta de Telecinco qui ha tret a la llum els detalls de la nova il·lusió del cantant.
Era el passat 2023 quan sortia a la llum la seva relació amb Gabriela Guillén, una noia molt més jove que ell tot just un any després de separació amb Fabiola, la mare dels seus dos fills més petits. Seria amb Gabriela, una model i empresària divuit anys menor que ell, amb qui després tindria un fill que ha generat tota mena de polèmiques pels desacords entre ambdós progenitors. Superada aquesta relació i amb una sorprenent pau entre tots dos, ha estat el moment en què ha sortit a la llum aquesta nova il·lusió del cantant.
Qui és la nova xicota de Bertín Osborne? Una jove comercial de 29 anys
Com dèiem, ha estat el programa Fiesta qui ha aconseguit els primers detalls del que seria aquesta nova relació de l’artista. Bertín Osborne podria haver-se enamorat de nou d’una noia amb qui es porta 42 anys, si fem cas a les informacions compartides. Luis Rollán, col·laborador del programa, ha connectat des de El Rocío per donar els detalls d’aquesta informació. “Molta gent m’ha anat comptant moltes dades sobre això. No és la primera vegada que està amb aquesta noia”, explica.
Però qui és ella? Les dades que tenen ara per ara són que es tracta d’una noia que es diu Sofia, té 28 anys, és d’origen meitat brasiler i meitat holandés, té els ulls verds i és “guapíssima i molt simpàtica”, revela el periodista. La situació sembla que va una mica més d’enllà d’una aventura esporàdica tenint en compte que ha presentat la noia aquestes festes de Nadal. “Em diuen que, a més, ell està molt interessat amb ella, han estat al Rocío, a casa d’amics i han anat a la festa de Nadal del Torroner, després l’està presentant als seus íntims i amics més coneguts”, apunten des de programa.
És comercial i treballa en un concessionari
I quins detalls més han sortit a la llum? Més enllà de la diferència d’edat –Bertín en té 71 i la jove apunten que té entre 28 i 29-, se sap de què treballa. Segons el programa, fa unes quantes setmanes que estan junts, Sofia és comercial i treballa en un concessionari de cotxes a Marbella. A més a més, Gloria Camila, qui també col·labora en aquest programa, sembla que ha coincidit amb ells aquestes festes i explica que li ha semblat “molt bufona, supereducada i respectuosa”. Ara per ara, no hi ha imatges de la noia, però s’espera que els paparazzis en algun moment puguin aconseguir alguna instantània de la parella per posar cara a la nova il·lusió de Bertín Osborne.