Petición de mano en directo en Telecinco: llamada y sorpresa de Ana María Aldón

Ana María Aldón ha recibido una buena sorpresa en el programa de este domingo. La tertuliana de televisión, que se hizo famosa a raíz de su relación con el torero José Ortega Cano, ahora volverá a pasar por el altar. Pocos meses después de su mediático divorcio, el programa le decía que su actual novio había llamado porque quería hablar con ella. Lo que no se esperaba era que aprovechara esta conversación en público para pedirle que se casara con ella. La petición de mano ha sido totalmente inesperada, teniendo en cuenta que solo hace cuatro meses que salen juntos.

«Es una mujer espectacular, le quiero. Es maravilloso y quiero estar con ella la resta de mi vida. No me importaría casarme con ella. Escúchame, ¿quieres casarte conmigo?», espetaba él cuando ella menos se lo esperaba. Ana María, muy emocionada, le decía ante todos los telespectadores que aceptaba: «Eres maravilloso, por supuesto que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy feliz. Todo el que siento es un universo y estoy tan convencida que no me importa dar el paso, por eso te digo que sí. Te quiero». La presentadora y los compañeros de programa se han alegrado mucho por esta novedad en la vida de la tertuliana, a quien han felicitado en directo.

Los compañeros de Ana María, emocionados por ella | Telecinco

Emma García felicita su compañera de programa | Telecinco

¿Quién es Eladio? El nuevo prometido de Ana María Aldón

La diseñadora desapareció de televisión después de unos meses muy duros en los que solo se hablaba de su divorcio. La pusieron verde y se dijo de todo sobre su matrimonio con Ortega Cano, de quien se quedó embarazada cuando hacía pocos meses que estaban juntos. Ahora ha rehecho su vida con un asturiano a quien conoció «de manera casual», un hombre llamado Eladio que cree que es el hombre de su vida.

No se sabe demasiada cosa sobre el prometido de Ana María Aldón, más allá que es un empresario hotelero «muy deportista e inteligente». Tiene 11 años más que ella, una diferencia de edad grande, aunque menor con la que tenía con su exmarido (24 años más grande que ella). No tiene nada que ver con el mundo televisivo, pero ha escogido este medio para poder pedir matrimonio a su novia.

Primera reacción de Gloria Camila, la antigua hijastra de la tertuliana

Muchos esperaban la reacción de José Ortega Cano, el ex de Ana María Aldón, o de su hija Gloria Camila. Efectivamente, ella ha sido la primera en hablar sobre el futuro matrimonio de su antigua madrastra. Nunca han tenido buena relación y, desde que se firmara el divorcio, la tensión entre ellas se ha acentuado todavía más.

Gloria Camila se pronuncia sobre la boda de la antigua madrastra | La Sexta

¿Y qué le parece que Ana María se vuelva a casar cuando solo hace cuatro meses que tiene nueva pareja? «Que sean muy felices y coman perdices. Que sea muy feliz y que no jodan a los otros», ha soltado con ironía y una mala baba evidente cuando los periodistas le han preguntado sobre el tema.