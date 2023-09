Ana María Aldón ha rebut una bona sorpresa en el programa d’aquest diumenge. La tertuliana de televisió, que va fer-se famosa arran de la seva relació amb el torero José Ortega Cano, ara tornarà a passar per l’altar. Pocs mesos després del seu mediàtic divorci, el programa li deia que el seu actual xicot havia trucat perquè volia parlar amb ella. El que no s’esperava era que aprofités aquesta conversa en públic per demanar-li que es casés amb ella. La petició de mà ha estat totalment inesperada, tenint en compte que només fa quatre mesos que surten junts.

“És una dona espectacular, l’estimo. És meravellós i vull estar amb ella la resta de la meva vida. No m’importaria casar-me amb ella. Escolta’m, vols casar-te amb mi?”, etzibava ell quan ella menys s’ho esperava. Ana María, molt emocionada, li deia davant de tots els teleespectadors que acceptava: “Ets meravellós, per descomptat que vull casar-me amb tu. Vull donar-te les gràcies perquè em fas sentir molt feliç. Tot el que sento és un univers i estic tan convençuda que no m’importa fer el pas, per això et dic que sí. T’estimo”. La presentadora i els companys de programa s’han alegrat molt per aquesta novetat en la vida de la tertuliana, a qui han felicitat en directe.

Els companys d’Ana María, emocionats per ella | Telecinco

Emma García felicita la seva companya de programa | Telecinco

Qui és Eladio? El nou promès d’Ana María Aldón

La dissenyadora va desaparèixer de televisió després d’uns mesos molt durs en què només es parlava del seu divorci. Van deixar-la verda i va dir-se de tot sobre el seu matrimoni amb Ortega Cano, de qui va quedar-se embarassada quan feia pocs mesos que estaven junts. Ara ha refet la seva vida amb un asturià a qui va conèixer “de manera casual”, un home anomenat Eladio que creu que és l’home de la seva vida.

No se sap massa cosa sobre el promès d’Ana María Aldón, més enllà que és un empresari hoteler “molt esportista i intel·ligent”. Té 11 anys més que ella, una diferència d’edat gran, encara que menor amb la qual tenia amb el seu exmarit (24 anys més gran que ella). No té res a veure amb el món televisiu, però ha escollit aquest mitjà per poder demanar matrimoni a la xicota.

Primera reacció de Gloria Camila, l’antiga fillastra de la tertuliana

Molts esperaven la reacció de José Ortega Cano, l’ex d’Ana María Aldón, o de la seva filla Gloria Camila. Efectivament, ella ha estat la primera en parlar sobre el futur matrimoni de la seva antiga madrastra. Mai no han tingut bona relació i, des que se signés el divorci, la tensió entre elles s’ha accentuat encara més.

Gloria Camila es pronuncia sobre la boda de l’antiga madrastra | La Sexta

I què li sembla que Ana María es torni a casa quan només fa quatre mesos que té nova parella? “Que siguin molt feliços i mengin anissos. Que sigui molt feliç i que no fotin als altres”, ha deixat anar amb ironia i una mala bava evident quan els periodistes li han preguntat sobre el tema.