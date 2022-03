Tom Brusse trenca amb la xicota per videotrucada en directe i ella esclata

Tom Brusse va fer-se famós a La isla de las tentaciones, el reality de Telecinco en el que va enganyar la seva parella per començar una relació amb una de les companyes. Com era d’esperar, aquest affaire no va tenir gaire recorregut i també van tallar poc després… El francès ha tingut unes quantes parelles més des de llavors i en la seva trajectòria ha deixat bastant clar que no és un noi gaire fidel. Això sembla que no va importar a Sarah López, la influencer francesa amb qui va començar a sortir fa poc més de quatre mesos. Era la setmana passada quan la cadena li demanava al Tom que entrés a concursar a Secret Story, una mena de Gran Hermano en el que conviuria amb més noies. No trigava ni 24 hores en començar a lligar descaradament amb Sara, una de les concursants anònimes d’aquesta edició. Com era d’esperar, això indignava la seva parella… que ho veia tot des de Dubai.

Ell no volia reprimir els impulsos que començava a sentir a dins de la casa, per la qual cosa no va dubtar en demanar a la direcció que li permetessin fer una videotrucada amb la seva xicota per parlar amb ella. El seu objectiu no era demanar-li perdó, precisament, sinó deixar-la en directe per poder iniciar una aventura amb la companya de la casa. Justificava la seva decisió amb arguments com “m’he adonat que no la trobo a faltar”, els que indignaven als teleespectadors.

Tom Brusse ha finalizado su relación con Sarah 😱 ¿Qué pasará ahora con la otra Sara? #SecretGala9 pic.twitter.com/WTlRYEKAr4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

Ella, molt dolguda, esclatava i li recriminava la seva actitud: “M’has dit que m’estimaves més que a ningú, que seria la mare dels teus fills, t’has presentat davant de la meva mare, em vas demanar que anés buscant pis perquè anéssim a viure junts… I ara, només 24 hores després, t’apropes a una altra noia amb el meu mateix nom. Sé que no tens futur amb ella i no ho entenc, no et reconec. No pots dir ara que em respectes perquè no ho fas. M’estàs deixant davant de tothom quan jo estic aquí sola a Dubai?”. Ell optava per demanar-li perdó, però la noia començava a plorar desesperada per la ruptura i per la humiliació pública a la que l’estava sotmetent.

Sarah: "Me dijiste que era la madre de tus hijos, tu futura esposa, te presenté a mi madre y, 24 horas después, te acercas a otra chica que tiene el mismo nombre que yo" #SecretGala9 pic.twitter.com/jwayz9H2J4 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 17, 2022

Aquesta no és la primera vegada que el Tom deixa una parella en directe a televisió, una conducta que demostra que no aprèn dels seus errors i que prefereix continuar vivint la vida sense importar-li gaire què pensin elles. Un showman a qui Telecinco dona via lliure per actuar com vol, encara que això impliqui humiliar les seves parelles sense cap mena d’escrúpol.