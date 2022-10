Shakira i Gerard Piqué ja ni se saluden: tensió en el camp de beisbol

Shakira i Gerard Piqué travessen un moment complicat. Fins ara no han aconseguit posar-se d’acord pel que fa a la custòdia dels nens, ja que la cantant continua convençuda que vol marxar a viure a Miami mentre que ell no li ho vol permetre. Aquesta situació genera molta tensió entre ells, la que se suma a la que crea el futbolista cada vegada que apareix públicament de la mà de la nova parella. Aquest divendres s’han tornat a retrobar en el partit del fill gran, el Milan, que jugava un partit de beisbol molt important a València en el marc del Campionat d’Espanya.

Ja fa un parell de setmanes van coincidir en el camp i l’escena no va ser gaire agradable. Des d’El Món vam parlar amb el fotògraf que va captar les úniques fotos d’aquell moment i ens relatava que Shakira va fer l’impossible per cridar l’atenció del seu ex, qui va fugir cap a l’altra banda del camp quan va veure-la. I què ha passat en aquesta ocasió?

Gerard Piqué i Shakira coincideixen en un partit de beisbol del fill | Europa Press

La revista ¡Hola! ha sabut que la tensió també va regnar en aquesta trobada. L’artista colombiana hauria tornat a mostrar una actitud cridanera des de la grada, lloc des del que es fa notar: “Dempeus al costat de la tanca, no feia més que saltar mentre animava l’equip i el seu fill”. I Gerard Piqué? Ell, mentrestant, optava per gravar diferents jugades del fill amb el telèfon mòbil. En acabar el partit, Shakira va abandonar el camp de la mà dels fills després de ni tan sols saludar o dirigir-se la paraula amb el seu pare durant tot el partit.

Shakira i Gerard Piqué, distanciats i sense parlar-se durant el partit del fill

A Twitter han publicat una fotografia del moment que demostra que van seure separats: “Shakira i Gerard Piqué mantenen una distància estranya mentre animaven el fill en el seu partit de beisbol”.

Shakira & Pique keep awkward distance as they cheer on son at baseball game pic.twitter.com/BqK2MrpgEy — Kick (@Kick0fficial) October 8, 2022

La parella no estaria vivint la separació d’una manera gaire tranquil·la, això queda clar. Les coses han acabat bastant malament entre ells i la pressió de la premsa tampoc no deu ajudar gaire. De moment els seus advocats continuen insistint en arribar a un acord que els satisfaci a tots dos i que pugui evitar un judici que podria ser molt llarg i desagradable. De moment, continuen les negociacions i tots dos opten per continuar implicats al 100% en les vides dels petits.