Ana Rosa torna a televisió nerviosa i molt crítica amb el govern espanyol

Ana Rosa Quintana ha tornat a televisió per la porta gran. La presentadora va veure’s forçada a abandonar el seu lloc de feina el 2 de novembre de l’any passat, quan va anunciar en directe que li havien diagnosticat càncer de pit i que havia de centrar-se en el tractament. Des de llavors ha anat compartint com evolucionava i s’ha sabut que, afortunadament, l’operació i la quimioteràpia donaven bons resultats. Ara, ja recuperada de la malaltia, ha reaparegut com a conductora del seu programa en una intervenció que l’ha mostrat il·lusionada i molt crítica.

En les seves primeres paraules, Ana Rosa ha aplaudit haver pogut tornar a la feina: “Espero que continuem molts més dies donant el “bon dia”. Els vaig dir que ens veuríem aviat, però a mi se m’ha fet molt llarg. I vull començar dient que tinc un deute enorme amb la immensa estima que m’ha arribat dels meus companys, de gent que no conec que m’ha fet arribar les seves oracions i, fins i tot, del Papa en fer-me arribar un rosari beneït. No s’imaginen la quantitat d’estima que he rebut al carrer, per carta, per Whatsapp… Moltíssim amor a casa amb el meu marit, els meus fills, els meus amics… Sense les meves amigues tot hauria estat molt més dur. En aquests moments hi ha milers de persones passant pel mateix, milers de dones que ho estan vivint o que ho viuran. No em guardaré res, així que al llarg del matí intentaré explicant tot el que vulguin saber sobre aquest any”, ha anunciat.

Diu que les ganes de fer periodisme no l’han abandonat: “He hagut de seguir l’actualitat des del sofà de casa meva, he estat testimoni des de la distància de com sorgia una guerra a Europa, d’una crisi econòmica sense precedents amb rècords en la tarifa del gas i de la llum, com dimitia el soci de la dimissió, del hackeig dels mòbils del govern, la ruptura amb Algèria o la mort d’Elisabet II. I avui torno i em trobo amb la crisi d’un dels tres pilars de l’estat, el poder judicial. Durant aquests mesos he sentit coses que semblaven absolutament impossibles, el que ha passat gràcies al que jo anomeno el miracle de les eleccions“.

VUELVE @anarosaq: "No os imagináis la cantidad de cariño que he recibido. Sobre todo, muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigas. Sin ellas, todo habría sido mucho más duro" ❤



❤ #BienvenidAR ❤

Ana Rosa torna amb ganes de criticar el govern espanyol

I aquí començava una sèrie de crítiques cap al govern i totes les mesures populars que està prenent recentment: “És un miracle que en temps de crisi es puguin pujar les pensions un 8%, que les autonomies baixin l’IRPF, que s’anunciï una llei que desallotjarà els okupes en 48 hores, viatges gratis en tren, partides extraordinàries per a Sanitat, els funcionaris amb un 9% de pujada… No em diguin que en plena crisi gastem més que mai. Demaneu el que vulgueu i se us concedirà, és el miracle de la multiplicació dels vots i dels preus. I ara, molt seriosament, miracle que jo avui estigui aquí. Benvinguts”.

La periodista s’ha retrobat amb Joaquín Prat, a qui li ha reconegut que està molt nerviosa: “Ha estat tan impressionant tot, que dins que és tan dur, el consol de tanta gent ha estat increïble i no tinc vida per agrair-lo”.

El retorn d’Ana Rosa Quintana, per la porta gran amb dues entrevistes potents

El seu retorn estarà marcat per dues entrevistes molt potents. En l’àmbit polític, parlarà amb Alberto Núñez Feijóo per analitzar la situació del PP i la crisi judicial que travessa el país després de la dimissió del president de la CGPJ. I també tindrà exclusiva en la secció rosa del programa. Serà aquí quan podrà parlar amb Ortega Cano, que donarà la cara després d’haver-se confirmat el divorci amb la seva dona, amb Ana María Aldón, i d’haver-se enfrontat als reporters de males maneres.

Quan acabi el programa, està previst que Ana Rosa ofereixi una roda de premsa a les 14 h per respondre les preguntes dels periodistes. L’objectiu és que expliqui com s’ha sentit durant aquests mesos de baixa i en quin punt es troba de la seva recuperació després del càncer de pit.