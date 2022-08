Ana Rosa reapareix a Madrid molt canviada i preparada per tornar a la feina

Ana Rosa Quintana torna a estar a Madrid, un retorn a la capital molt especial perquè demostra que comença a preparar-se per a la tornada a la feina. La presentadora va haver d’abandonar el seu lloc de feina el passat mes d’octubre en detectar-li un càncer de pit que, afortunadament, ha pogut superar. Ràpidament va començar la quimioteràpia i van operar-la satisfactòriament. Això farà que pugui tornar a treballar, encara que no se sap si ho farà a ple rendiment o si estarà uns mesos a mig gas per no forçar.

La revista Semana l’ha caçat a la capital espanyola en unes fotos que la mostren molt somrient i amb un altre canvi de look. Amb els cabells més rossos i curts, la presentadora llueix una granota rosa XXL i unes grans ulleres de sol. El programa encara no ha anunciat quina serà la data concreta del seu retorn, però els companys han deixat caure que serà durant el pròxim mes de setembre.

Ana Rosa Quintana torna a la feina | Semana

Els companys de programa d’Ana Rosa, molt pendents d’ella

Ana Rosa ha tingut el suport dels companys de programa des del principi, que li envien petons a cada emissió en directe i també per privat. La presentadora no va voler perdre’s la festa de final de temporada, la que va aprofitar per donar-los les gràcies per estar al seu costat: “El programa de Ana Rosa en ple i encara no estem tots. Gràcies pel vostre alè en aquests mesos, quina meravella retrobar-me amb tots a la festa de la productora”, deia. Més endavant també l’hem vist en diversos menjars amb els companys més íntims, els que han aplaudit veure-la més recuperada a mesura que anaven passant les setmanes.

Ana Rosa Quintana, present en la festa del programa | Instagram

Ara que es troba millor, sembla que començarà a anar a la redacció per preparar una tornada molt esperada i desitjada pels seus seguidors.