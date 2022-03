Ana Rosa canvia de ‘look’ radicalment en la fase final de la quimioteràpia

Ana Rosa Quintana encara la fase final de la quimioteràpia. La presentadora de Telecinco va anunciar el passat mes de novembre que li havien detectat un càncer de pit que la mantindria allunyada de la televisió uns mesos. La lluita ha estat dura i això s’ha visualitzat en el seu estat físic, el que ha canviat bastant des que deixés la feina i comencés el tractament. Visiblement més prima, també ha canviat de look per dissimular la pèrdua de cabells. La revista Semana d’avui publica en portada, de fet, una fotografia que mostra el resultat del seu darrer pas per la perruqueria: amb els cabells molt més curts, també se’ls ha tenyit d’un color més fosc. No sembla ella, però confia haver encertat i mostrar un aspecte afavoridor enmig d’un procés tan dolorós.

Tot està anant bé i el tractament està tenint efectes, segons ha revelat ella mateixa. Confia en poder superar el càncer aviat i en poder recuperar la seva rutina a poc a poc. De moment es troba immersa en la fase final de la quimioteràpia, unes darreres sessions que afronta amb molt optimisme.

Ana Rosa Quintana canvia de look en la fase final de la quimioteràpia | Semana

Com era d’esperar, el que pitjor porta és estar allunyada de l’actualitat durant unes setmanes tan intenses pel que fa a informació. Ha esclatat la guerra russa contra Ucraïna, la guerra interna del PP ha acabat amb la dimissió de Pablo Casado, s’apropen les manifestacions feministes del 8 de març… Una actualitat intensa que s’està perdent, el que assegura que la fa estar “rabiosa”. Sap que no pot queixar-se, però, i confia en poder tornar al seu lloc de feina habitual d’aquí a unes setmanes. De moment només pot esperar que la quimioteràpia l’ajudi a vèncer un animaló a qui desitja dir adéu com abans millor.