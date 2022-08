Sonia Monroy, a l’hospital després d’una operació complicada

Sonia Monroy va haver d’ingressar a l’hospital per un problema de salut lleu, el que els metges van diagnosticar malament i ara han hagut d’extirpar-li l’úter per culpa de no trobar-li el problema abans. Això va indignar de mala manera l’actriu i cantant barcelonina, com és lògic, que a més a més ha hagut de tornar al centre hospitalari perquè li han trobat uns tumors que han hagut d’analitzar. Ara mateix està esperant els resultats de la biòpsia, els que podrien treure a la llum una malaltia greu que confia no tenir.

“Vaig anar al metge perquè tenia uns dolors molt forts. En un principi, el metge em va dir que tenia colon irritable… per a matar-lo. Com que continuava sagnant, vaig anar a una segona clínica i allà em van dir que era normal perquè estava començant la menopausa. Finalment vaig decidir fer-me més proves i allà van veure què em passava. Va ser horrorós…”, explica a Instagram entre llàgrimes.

I prossegueix: “Em van operar a Madrid i estic amb revisions perquè em van extirpar l’úter i van descobrir-hi diversos tumors. El xoc va ser molt gran en conèixer els resultats… Em van haver d’extirpar l’úter d’urgència i vaig passar molta por”, explica. Ara reconeix que està molt preocupada i que el postoperatori està sent molt dur: “A més a més, no estava preparada per a un cop tan dur perquè encara podia ser mare i aquest era el meu somni… que ara és impossible“.

Sonia Monroy, a l’hospital | Instagram

Aquesta no és la primera mala notícia que rep l’actriu en els darrers mesos. De fet, la cantant catalana explica que ha hagut de posposar l’estrena de la seva sèrie de comèdia per “desgràcies familiars”: “Hem patit la mort de la meva mare, del meu germà i un accident molt greu del meu marit… Tot poc abans d’aquesta operació meva. No aixeco el cap”.