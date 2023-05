El SX3 farà història en convertir-se en la primera cadena europea que emeti un programa de K-pop. Aquesta nit s’estrena Kóreo, un programa de música i coreografia que confien que enganxi els més joves de la casa. L’estil musical més exitós de Corea del Sud traspassa les seves fronteres i arriba a Catalunya de la mà del canal juvenil de TV3. Aquesta tarda es podrà accedir al seu contingut a través de les plataformes digitals del SX3 i diumenge s’emetrà en antena a les 20:20 hores.

Aquest és el primer talent show de versions de ball de K-pop que es fa fora d’Àsia, un espai que oferirà una competició entre quatre bandes catalanes: Haelium Nation, Dalla Crew, Est Crew i Ahyon Unit. Entre ells, sumen l’estratosfèrica xifra de més de mig milió de seguidors a les xarxes socials. I quin és el premi? La banda que guanyi rebrà un val per a un viatge a Corea del Sud.

Aquest serà el primer programa de K-pop fora d’Àsia | TV3

Quins seran els presentadors de Kóreo?

Els presentadors seran el Chung Man de la primera edició d’Eufòria i els influencers catalans Alexity, Gemma Péres i Víctor Marko. Els concursants hauran de ballar temes famosos del K-pop, unes coreografies que s’alternaran amb molta informació sobre el país asiàtic: parlaran de la seva cultura, de la llengua i de la gastronomia. Aquest tipus de música és un autèntic fenomen a tot el món i també a Catalunya, on ja existeixen més de 20 grups que interpreten temes així.

Així és un dels grups del programa Kóreo del SX3 | TV3

El grup Haelium, un dels participants del nou concurs | TV3

Les quatre bandes competiran durant 12 gales, amb un repte de ball cada setmana. Un d’ells tindrà lloc a plató i l’altre a l’exterior. Com a tret destacat, anuncien que convidaran nens i nenes a ballar amb ells en diferents indrets de tot el país. I com funcionarà la mecànica? A Kóreo no hi haurà eliminats, sinó que cada setmana aniran sumant els punts que els donin el jurat professional que ha creat el programa, els coreògrafs Elena Marín i Ylia Vybornov, i el públic infantil que hi haurà a plató.