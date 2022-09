Paz Padilla torna a Telecinco i se sincera sobre el seu acomiadament

Paz Padilla ha reaparegut a Telecinco després de l’enfrontament en els jutjats contra la cadena, als qui va demandar per haver-la acomiadat de manera improcedent. Per tal d’evitar el judici, els advocats van arribar a un acord in extremis segons el qual l’havien de reincorporar a la plantilla amb caràcter immediat.

La setmana passada la van criticar molt per acudir a El Hormiguero, programa de la competència. Potser per això en aquesta ocasió ha escollit un programa de la casa per anar a promocionar la seva obra de teatre. Frank Blanco l’ha entrevistat a Ya es verano, espai en què l’humorista s’ha referit per primera vegada al seu acomiadament. La sorpresa? Que ella mateixa ha aprofitat per anunciar que s’incorporarà a aquest magazín dels caps de setmana, la primera feina a Telecinco després de tot l’embolic.

“Això és com els matrimonis, a vegades se separen i altres es reconcilien. Estem en aquesta època. Em van dir que em volien aquí i jo estic allà on se m’estima. Jo el que faig és marxar d’aquells llocs on veig que no em volen. La vida canvia molt i, si no, que m’ho diguin a mi… que mira on sóc”, ha dit tot fent broma.

Paz Padilla torna a Telecinco

Per primera vegada ha confessat que l’acomiadament li va fer molt de mal sobretot per les formes en què van gestionar-ho: “Em va fer mal realment pels meus companys, ja que no em vaig poder acomiadar d’ells. Vaig rebre moltíssims missatges d’ells, per això. Ara aquesta és la primera vegada que vinc a Telecinco després d’allò. Aquí he estimat i he estat molt feliç. Sempre he pensat que podria tornar-hi, mai no vaig pensar que no podria tornar“.

Una entrevista que Frank Blanco acabava amb un gran aplaudiment a la companya i tota una declaració d’intencions: “Paz Padilla a casa seva, a Telecinco. Fins molt aviat”.