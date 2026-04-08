Detectives privadas, intrépidas y muy atrevidas para una época con un contexto televisivo dominado por figuras masculinas. Desde entonces han sido varias las generaciones de mujeres que han sido marcadas por Los ángeles de Charlie, una serie icónica que ha celebrado sus 50 años con un reencuentro que ha emocionado a los boomers más nostálgicos. Los sábados por la tarde tocaba sintonizar TVE para seguir las aventuras de esta ficción con tres mujeres protagonistas, todo un fenómeno que hizo famosas a unas Jaclyn Smith y Kate Jackson que compartían cartel con Farrah Fawcett, quien fue sustituida por Cheryl Ladd cuando se fue. Ahora, el trío más reciente ha protagonizado una gran fiesta en Los Ángeles en que han recordado los mejores momentos de aquel gran éxito que estrenó la ABC en septiembre de 1976.
En Associated Press explican que han sido recibidas con una “gran ovación”, de la misma manera que comparten algunas de las anécdotas de la noche. Por ejemplo, cuando Jaclyn Smith destacó que era plenamente consciente de que aquella serie sería “diferente, especial y única” porque colocaba a las mujeres en una posición nunca vista: «Ya no teníamos que ser rescatadas, ayudamos a abrir un agujero en el techo de cristal y transmitimos el mensaje de que las mujeres son igual de capaces e inteligentes«. ¿Otra anécdota? Que Cheryl Ladd se presentó con una camiseta de su antecesora el primer día de rodaje: «Sabía que no podría reemplazar a Farrah, así que me reí de mí misma».
Han pasado muchos años desde que las conociera el gran público, cuando eran actrices jóvenes y sin mucha experiencia. En estas cinco décadas han vivido de aquel gran éxito, pero no todo ha sido color de rosa. De hecho, en este reencuentro han confesado que han tenido que batallar contra el cáncer que les hizo perder a Farrah Fawcett. Cheryl, por ejemplo, ha aprovechado para hablar de su enfermedad por primera vez: «Ha sido un camino largo y difícil«.
Las operaciones estéticas de las protagonistas de Los ángeles de Charlie
Las tres actrices, ídolos de la infancia, han reaparecido en un acto de homenaje que no será el último porque hay otro previsto en Nueva York para los próximos días. De momento, de este reencuentro se ha hablado de lo que han estado explicando, pero también del cambio físico que han experimentado. Sí que han pasado muchos años, ya que comenzaron en esta ficción cuando tenían veintitantos años… ahora bien, son las operaciones estéticas que se han hecho las que han llamado más la atención.
Con el cabello teñido, más pómulos, menos arrugas… unas intérpretes irreconocibles que demuestran que se han dejado cautivar por la magia del bisturí. Las tres han recibido comentarios negativos por este tema, especialmente Kate Jackson que ha aparecido con los ojos tan sumamente estirados que le dan un aire extraño. En Instagram, son muchas las críticas que pueden leerse en este sentido: «Parece que le hayan hecho algo en los ojos«, «La frente la tiene demasiado estirada y está rara», «Lo siento, pero está horrible sobre todo al lado de las otras dos», «Mi primer pensamiento es que parece un alien«, «Me gusta como actriz, pero el cirujano estético no ha hecho un buen trabajo con sus ojos», «El cirujano de Kate necesita que le quiten la licencia y lo arresten» o «¿Qué ha pasado con los ojos de Kate? Parece china» solo son algunos ejemplos.
Las otras también han sido criticadas por el mismo motivo, ya que creen que parece que estén «llevando máscaras» o que «solo» vean cirugía plástica en esta foto: «La cirugía plástica ha arruinado sus caras preciosas», han lamentado. Todo, en un reencuentro en el que prefieren quedarse con la nostalgia de una serie de gran éxito.