Jesús Vázquez torna a Telecinco: “He tingut moments molt complicats”

Jesús Vázquez ha tornat a Telecinco per presentar la nova versió d’Allá Tú, l’icònic concurs de les capses que han recuperat aquesta temporada estiuenca. A partir d’ara, les nits de diumenge seran per als més nostàlgics que tinguin ganes de recordar l’atzar dels números i l’estratègia en la negociació amb el banquer. L’estrena ha fet una bona audiència, encara que ha quedat per sota de la pel·lícula de La 1 i això no agradarà a la direcció. El presentador gallec ha reconegut que li preocupen les xifres en una de les moltes entrevistes promocionals que ha concedit en les últimes hores.

“El dia de l’estrena no em localitza ningú, no m’agrada gens i mai no la veig. Lluito i em dic a mi mateix que no em preocupen les audiències, però sí que ho fa. Al final és important l’audiència i ho passo malament per això. Menys que abans, això és cert. És veritat que els que estem davant de la càmera a primera línia de combat som als qui els posen el número a sobre”, reconeix a Semana.

Han passat 20 anys des que es posés al capdavant d’aquest programa per primera vegada, però creu que no ha canviat tant: “No molt, encara que és cert que em costa una mica més posar-me els talons”. Diu que ara s’ho pren tot amb més discreció i és per això que no vol opinar sobre els problemes a Mediaset i el canvi de directiva: “Crec que cap dels treballadors de l’empresa hauria de ficar el dit a la llaga. No he tornat als passadissos des de Nadal, he estat molt tranquil des de casa“.

Jesús Vázquez ha tornat a Telecinco

Ara que torna a estar a primera línia, li han preguntat si té contacte amb altres presentadors de la casa. Ha sobtat que digui que té molt bona relació amb Jorge Javier Vázquez: “Parlo amb ell, però són converses privades. Ens escrivim i parlem”. Ara que l’antic presentador de Sálvame està desaparegut de la pantalla, Jesús reflexiona sobre els mals moments que travessen molts professionals de primera nivell com ells: “Tots tenim moments complicats en els quals no trobes el format que t’encaixa. Jo he tingut moments molt complicats en la meva carrera, molt dolents… però vaig sortir-ne“.