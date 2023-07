Jesús Vázquez vuelve a Telecinco: «He tenido momentos muy complicados»

Jesús Vázquez ha vuelto a Telecinco para presentar la nueva versión de Allá Tú , el icónico concurso de las cajas que han recuperado esta temporada veraniega. A partir de ahora, las noches de domingo serán para los más nostálgicos que tengan ganas de recordar el azar de los números y la estrategia en la negociación con el banquero. El estreno ha hecho una buena audiencia, aunque ha quedado por debajo de la película de La 1 y esto no gustará a la dirección. El presentador gallego ha reconocido que le preocupan las cifras en una de las muchas entrevistas promocionales que ha concedido en las últimas horas.

«El día del estreno no me localiza nadie, no me gusta nada y nunca la veo. Lucho y me digo a mí mismo que no me preocupan las audiencias, pero sí que lo hace. Al final es importando la audiencia y lo paso mal por eso. Menos que antes, esto es cierto. Es verdad que los que estamos ante la cámara en primera línea de combate somos a quienes les ponen el número encima», reconoce en Semana .

Han pasado 20 años desde que se pusiera al frente de este programa por primera vez, pero cree que no ha cambiado tanto: «No mucho, aunque es cierto que me cuesta algo más ponerme los talones». Dice que ahora se lo toma todo con más discreción y es por eso que no quiere opinar sobre los problemas a Mediaset y el cambio de directiva: «Creo que ninguno de los trabajadores de la empresa tendría que meter el dedo a la llaga. No he vuelto a los pasillos desde Navidad, he estado muy tranquilo desde casa«.

