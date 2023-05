El primer beso y la primera cita de Ana Obregón, con un cantante muy famoso

Ana Obregón ha reaparecido en la televisión española gracias a Mask Singer , el concurso de las máscaras de Antena 3. Este miércoles emitían el segundo programa, en el que la actriz ha querido interrumpir el desarrollo de la gala para soltar una confesión personal. No tiene nada que ver con la gestación subrogada que ha encargado para poder ser abuela, ya que este programa se grabó antes de que tuviera lugar el embarazo. ?Y qué ha dicho? La intérprete se ha referido a su juventud, momento en el que se habría dado su primer beso con lengua con un cantante muy famoso hoy en día.

El currículum amoroso de Ana Obregón no ha sido muy extenso, que se sepa, así que siempre sorprende que se sincere sobre este tema. A finales de los años 70, tuvo una relación sentimental con Miguel Bosé, una pareja extraña pero que se mantuvo durante dos años. Pues bien, la sorpresa ha sido que ella asegura que no se había dado ningún beso con nadie hasta que empezó a salir con la estrella musical.

Ana Obregon sorprende en Mask Singer con una confesión picante sobre su vida privada

«Mi primera cita fue con Miguel Bosé, cuando yo era muy joven. Tendría 16 o 17 años y me invitaron a una fiesta tipo guateque . De lejos vi a Miguel y me di cuenta de que me lo quería ligar. Es cierto que iba espectacular, con una coleta, tejanos y botas camperas. Mi primer beso con lengua se lo di a él«, ha explicado.

Ana Obregón se confiesa en Mask Singer | Antena 3

Sus compañeros de la mesa de los investigadores, los Javis, se han quedado con la boca abierta ante esta anécdota. Habían sido ellos quienes le habían preguntado con quién había tenido su primera cita, pero no se imaginaban que fuera con alguien famoso y que diera tantos detalles. Ahora los telespectadores más cotillas confían que esta sea solo la primera de muchas más confesiones personales de Ana Obregón, que se está mostrando encantada durante esta experiencia profesional en Atresmedia.