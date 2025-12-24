Alba Flores està triomfant amb el documental que ha preparat sobre el seu pare, l’Antonio Flores, que va morir per culpa d’una sobredosi quan ella només tenia 9 anys. Aquesta pèrdua prematura ha marcat tota la seva vida, és clar, i ara aprofita aquest dolor per relatar com va ser la vida d’un dels hereus de la gran Lola Flores. L’actriu l’està promocionant en una sèrie d’entrevistes que serveixen per conèixer, una mica més, una de les sagues familiars més conegudes del star-system espanyol. En el seu cas, també per descobrir alguns detalls de la història de la seva vida. Per exemple? El mal tràngol que va passar quan va dir a la mare que era bisexual.
L’Alba era adolescent quan va voler sortir de l’armari amb la seva família. En una entrevista molt personal a Está el horno para bollos, ha confessat que va passar-ho “fatal i com el cul” quan va parlar amb ells de la seva orientació sexual per primera vegada. Tenia 13 anys quan va adonar-se que sentia més que amistat per una companya de classe: “Sabia que no podia dir-ho, era una noia molt amiga meva i molt propera. Creia que només m’estava passant a mi i no podia dir res“.
Com i amb quants anys va sortir de l’armari l’Alba Flores?
Un dia en què estaven les dues a casa veient una pel·lícula “bollodramática“, tal com l’ha descrit ella mateixa, la seva amiga va dir-li que la protagonista li recordava a ella: “Jo per dins m’estava morint perquè no podia dir-li com m’identificava amb ella realment”. Després d’aquella conversa, l’Alba Flores va quedar-se estirada al terra del menjador abraçada al coixí que havia fet servir l’altra. En aquell moment, va esclatar: “Mama, crec que soc bisexual”.
En aquell moment, no volia dir obertament que era lesbiana perquè li semblava “massa fort”. Per a l’Alba no va ser gens fàcil fer aquesta confessió, però afortunadament la seva mare ho va acceptar des del primer moment: “Filla meva, què sort. A mi m’hauria encantat ser bisexual perquè, així, et pot agradar tota la població del planeta i no només la meitat“.
Aquesta no és la primera vegada que l’Alba Flores parla sobre aquest tema. Fa un parell d’anys la van escollir com la pregonera de l’Orgull de Madrid i, des d’allà, va reivindicar la lluita del col·lectiu: “Mai no ens han regalat res i cada dret que hem conquistat ha estat fruit de la mobilització de persones que hi han posat el cos“. La seva família ha estat un bon suport, però és conscient que n’hi ha molts pares que no actuen de la mateixa manera: “La meva mare valorava les persones amb bon cor i ens va ensenyar a estimar aquest col·lectiu perquè sempre va formar part de casa nostra”.