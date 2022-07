Les quatre incògnites que deixa el final de temporada de ‘Com si fos ahir’

El capítol especial amb que la sèrie diària de TV3, Com si fos ahir, s’ha acomiadat aquest diumenge fins al 5 de setembre ha deixat els espectadors de la cadena de televisió pública de Catalunya amb l’ai al cor. Com ja havien avisat els responsables de la producció, el final de temporada ha sigut “fort”, però tenen planificat que l’arrencada de la sisena també ho sigui. Per això, malgrat que s’ha fet un salt en les quatre trames que obertes, més que tancar-se han fet un trepidant gir de guió que farà que els seguidors de la colla d’amics retrobada del Reina Sibil·la esperin amb candeletes la tornada.

Els espectadors tenen ara quatre importants incògnites pendents per reconnectar amb el Com si fos ahir a la tornada de les vacances. I un dels grans dubtes plana sobre el protagonista clau de la sèrie, el que fa de vèrtex, malgrat que és una ficció molt coral. Es tracta de l’Andreu, interpretat per l’actor Marc Cartes.

Què passarà amb l’Andreu, ànima de la sèrie? Tornarà?

L’última seqüència del capítol d’aquest diumenge va deixar amb la boca oberta els seguidors de la sèrie, perquè implica una greu ruptura familiar al voltant de l’Andreu. Els espectadors l’han vist sortir per la porta de casa amb una maleta després de deixar un duríssim missatge de veu a la seva família en què demana al seu fill, Manel, i la seva mare, Joana, que trenquin el contacte amb ell de manera indefinida. No els perdona que hagin cregut que havia iniciat una relació sentimental amb la Patri, que per a ell és “com una filla”. Un cop que la noia els ha aclarit les coses, tots dos s’han disculpat, però ell no els pot perdonar. “M’heu fet molt mal”, al·lega.

De fet, sembla que l’Andreu vulgui desaparèixer i no tornar. I això és el que intriga els espectadors. És possible que s’hagi acabat el personatge que va arrencar la sèrie? La història de Com si fos ahir comença quan els exalumnes de l’institut Reina Sibil·la es retroben, 30 anys després, en l’enterrament del germà de l’Andreu.

L’Andreu de ‘Com si fos ahir’, en l’últim capítol de la cinquena temporada de la sèrie de TV3

El personatge de Marc Cartes és, probablement, el que més ha patit de tota la sèrie. Se l’ha vist tocar fons diverses vegades, apunyalat –literalment– fins estar a prop de morir, enfonsat pels problemes amb la Pili, ofegat per dubtes vitals, aterrit en descobrir que era portador del VIH… Però mai s’ha perdut el contacte visual amb ell. Ara, queda el dubte de si tornarà, cosa que garanteix que els espectadors estaran enganxats a la pantalla el 5 de setembre per descobrir què passa.

L’Eva i el Litus s’han reconciliat o no?

El cas de l’Eva i el Litus s’ha tancat en fals. Aquesta parella tan intensa amb alts i baixos permanents torna a estar en perill. El capítol especial d’aquest diumenge va començar amb la relació pràcticament trencada. De fet, el Litus ja li havia dit a l’Eva que no volia continuar amb ella, que sentia que s’havien allunyat de manera irreversible l’un de l’altre i que el millor seria separar-se. Però el gran disgust que s’endú l’Eva per les crítiques cruels a la seva exposició de fotografia la destrossa i el Litus es veu abocat a consolar-la.

El Litus i l’Eva de ‘Com si fos ahir’, en la seva suposada reconciliació en l’últim capítol de la cinquena temporada de la sèrie de TV3

Una cosa porta a l’altra i acaben junts al llit. Un episodi que l’Eva interpreta com una reconciliació en ferm però que el Litus afronta amb cara de circumstàncies, però sense atrevir-se a treure-la de l’error… si és que ella està equivocada. No se sap, per tant, si la parella continuarà junta després de l’estiu.

La Naiara se salvarà? Superarà el càncer?

Una de les trames més angoixants que estava oberta en aquest final de temporada de Com si fos ahir era la de la Naiara. La decisió de la noia de negar-se a fer un tractament mèdic del seu càncer de mama i anar a un “retir” a seguir una teràpia alternativa tenia la família aterrida i havia provocat una tensió tan forta que el seu pare, Toni, i la seva parella, Gemma, han estat molt a prop de la ruptura. Un gir final fa canviar la Naiara d’idea: cedeix, torna a Barcelona amb el seu pare i va a l’hospital perquè li expliquin quin tractament haurà de fer.

Els dos Toni, pare i fill, i la Naiara de ‘Com si fos ahir’, en l’últim capítol de la cinquena temporada de la sèrie de TV3

Aquest desenllaç ha estat balsàmic per a tot l’entorn de la noia: el seu germà ha deixat el seminari –per tant s’ha acabat també la tensió que tenia amb el pare per aquesta raó–, la Gemma i el Toni s’han reconciliat i la mateixa Naiara torna a estar amb el Jair. Però ara caldrà veure com evoluciona el tractament, que serà dur.

Quina és la nova amenaça sobre la Cati i el Quim?

Finalment, la trama còmica de la sèrie, la de la Cati, el Quim i el Marc, ha tingut un final falsament feliç. I ha quedat clar. Tot i que la cerimònia per trencar el malefici de la casa ha sigut un desastre –perquè els amics que han obligat a participar-hi s’ho han pres com un divertiment–, sembla que hagi funcionat, perquè finalment venen a molt bon preu l’enorme finca heretada. Estan feliços i convençuts que han deixat enrere els problemes i que un misteriós inversor americà els ha fet “milionaris” de cop. Però, alerta, perquè quan surten de celebrar-ho al seu restaurant preferit tenen una trobada que encara no ho saben però tornarà a complicar-los la vida.

La Cati i el Quim i el desconegut que entrarà a la seva vida (interpretat per Marc Rodríguez), en l’últim capítol de la cinquena temporada de la sèrie de TV3

Un vianant qualsevol se’ls acosta i els pregunta una adreça. Ells estan exultants i li donen la informació que els demanen i hi afegeixen que allà mateix hi ha una magnífica marisqueria. Després continuen caminant comentant la gran sort que han tingut. Però uns metres més enllà, el vianant es gira i els espectadors poden veure-li la cara, amb una expressió que diu dues coses: que aquest nou personatge portarà problemes per a la parella, amb qui sembla tenir algun compte pendent, i que Marc Rodríguez, l’actor que hi dona vida, és un dels grans intèrprets catalans del moment, perquè només amb una mirada ho diu tot. I promet molt.