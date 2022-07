Una actriu veterana i incombustible li ‘pren el xicot’ a la filla de Pere Arquillué

Si hi ha dues actrius incombustibles a Catalunya, per les quals sembla que no passi el temps, són Carlota Olcina i Olalla Moreno. Amb permís de la gran Carme Elías, esclar. Tant la Carlota com l’Olalla les vam conèixer joveníssimes en algunes de les primeres sèries de la tarda de TV3: l’una a Laberint d’ombres i El cor de la ciutat i l’altra, a Nissaga de poder. Aquesta temporada que s’acaba, totes dues han tingut papers destacats a Com si fos ahir, i hem pogut veure com mantenen una bellesa natural –a més del talent– que les fa incombustibles. És en gran part això el que permet i fa creïble el gir de guió d’aquesta setmana de la trama d’Olalla Moreno (Cati, a la sèrie).

La veterana Olalla/Cati –que, després d’alguns episodis dramàtics, els guionistes han acabat convertint, amb encert, en part d’un trio còmic amb el seu marit Quim Muñoz (interpretat per Jordi Rico) i el seu fill Marc (Marco H. Medina)– ha donat la campanada aquesta setmana amb el flirt amb el Nicola. Potser no seria res especialment destacable per a un culebró, però es dona la circumstància que el tal Nicola havia de ser el gendre de la clienta que ha contractat la Cati per organitzar el casament de la seva filla. És a dir, que s’ha acabat embolicant amb el nuvi, quan el que havia de fer era preparar el casament per encàrrec de la mare de la núvia, la jove i (aparentment) angelical Estel.

Emma Arquillué, actriu filla de Pere Arquillué, en una escena clau de ‘Com si fos ahir’ / TV3

I, per si això fos poc, resulta que l’Estel és interpretada per una actriu revelació per al gran públic televisiu que és filla d’un dels més grans actors catalans actuals, Pere Arquillué. Parlem d’Emma Arquillué. Té un aspecte dolç i fràgil i amb només 27 anys ja té una trajectòria sòlida, sobretot al teatre, i una gran versatilitat: igual que interpreta la llunàtica, frívola i passional Estel, està fent la Julieta de Shakespeare al teatre Poliorama. I als 16 anys ja va fer un paper al Cyrano de Bergerac que va dirigir Oriol Broggi, amb el seu pare com a protagonista.

Emma Arquillué, amb trajectòria al teatre malgrat la seva joventut

A Com si fos ahir, Emma Arquillué / Estel és al centre d’una de les trames més excèntriques i hilarants protagonitzades per la família Muñoz, experta en ficar-se en embolics. Després de flirtejar amb el Marc Muñoz –fill de la Cati, la seva wedding planner– i embolicar-se amb un amic seu –perquè el jove Muñoz la rebutja–, l’Estel veu la llum i decideix que sí que es casarà amb el Nicola. Però aleshores és el jove i passional napolità el que vol tenir noves experiències, com ha fet la seva promesa, i no para fins que aconsegueix embolicar-se amb la Cati.

Malgrat que el Nicola i la Cati havien pactat que es casaria “passés el que passés”, a última hora, i davant de tota la família, el jove confessa que s’ha enamorat de la Cati i l’Estel admet que està enamorada del Marc. El daltabaix, a la família napolitana del Nicola, és descomunal. Evidentment, el casament se suspèn i la mare de l’Estel es nega a pagar les factures pendents a la Cati. Però no s’acaba aquí: el pitjor és que li deixa anar que sap que s’ha embolicat amb el Nicola i l’amenaça d’explicar-ho al seu marit, el Quim.

Aquesta setmana, les peripècies dels Muñoz s’han acabat en aquest punt, però aquest casament maleït –vinculat a la casa embruixada on s’havia de fer, herència enverinada que els ha deixat la mare de la Cati– encara els passarà més factura. Segons ha explicat Esteve Rovira, un dels directors de capítols de la sèrie, la trama es tancarà del tot en l’apoteòsic episodi de final de temporada, un especial que s’emetrà el diumenge 24 de juliol.