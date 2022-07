Un dinar reuneix els protagonistes de ‘Com si fos ahir’ en un final de temporada apoteòsic

Els seguidors de la sèrie de TV3 de la tarda, Com si fos ahir, tenen aquest diumenge una cita extra per veure el capítol de final de temporada en prime time, a les deu de la nit, que serà més llarg que els habituals. Una vegada més, l’equip de guionistes, actors, productors i tota la resta de professionals que fan possible aquesta sèrie ja veterana de la cadena de televisió pública catalana ha preparat un final de temporada apoteòsic.

Per provocar els desenllaços de les 4 trames pendents de resoldre, els protagonistes es trobaran en un dinar trampa preparat pel Quim i la Cati a la casa maleïda que el seu fill, Marc, ha heretat de l’àvia, i que a hores d’ara ja no saben què fer per vendre-la, ja que només els porta mala sort, a ells i a tots els que s’hi acosten. El Quim té una de les seves idees hilarants vinculades a les seves supersticions i vol fer un ritual que és una incògnita i que se suposa que ha servir per trencar el malefici.

La Cati, el Quim i el Marc preparant el dinar a la casa maleïda on hi haurà el desenllaç de la cinquena temporada de ‘Com si fos ahir’ / TV3

Aquest serà el contrapunt còmic de l’últim capítol de la cinquena temporada de Com si fos ahir. Però la resta de personatges no estan per bromes ni per riure gaire, perquè passen moments de molta tensió que no se sap en què desembocaran, però que prometen un capítol trepidant.

El petó de la Patri i l’Andreu obre incògnites i desencadena una tempesta

L’Andreu, un dels protagonistes habituals dels capítols de final de temporada de la sèrie de TV3, tornarà a centrar l’atenció dels espectadors, que volen saber què ha passat amb la Patri després del petó que ella li va fer divendres i que el va deixar fora de joc. La Charo s’hi fica pel mig i informa el Manel, fill de l’Andreu i germà de mare de la Patri, de les seves sospites, cosa que enfurisma el noi. D’entrada, l’Andreu s’endú una bona plantofada del seu fill i acaba per terra: veurem què passa després i si es desvela què és realment el que està passant.

Marc Cartes, Andreu a la sèrie, en una imatge del capítol final de la cinquena temporada de ‘Com si fos ahir’, amb la marca del cop de puny del Manel / TV3

El futur incert del Litus i l’Eva, una parella intensa de ‘Com si fos ahir’

Paral·lelament, la situació entre el Litus i l’Eva no pot ser més complicada. Després de la meravellosa reconciliació de la parella amb què va arrencar la temporada, ara tornen a estar en crisi. I no estan d’acord en el següent pas a fer. Ara és l’Eva la que no vol deixar marxar el Litus, però ell ja li ha dit que no hi veu una altra sortida. Què passarà en aquest capítol final?

El Litus i l’Eva parlant del seu futur incert com a parella, una de les trames clau del capítol que tancarà la cinquena temporada de ‘Com si fos ahir’ / TV3

El drama de la Naiara i el dilema a què s’enfronta el Jair per tancar temporada

I la trama més dramàtica és la de la Naiara. La filla del Toni continua entestada a tractar-se el càncer amb un teràpia alternativa i exigeix al seu germà, que és al seminari per ser capellà, que respecti les seves creences igual que ella respecta la seva fe. Els metges de l’hospital on finalment han ingressat la jove malalta per una bronquitis aprofiten l’ocasió per buscar la manera de fer-la entrar en raó, i la peça clau és el Jair, que té el dilema entre respectar la seva decisió o intentar fer-la canviar d’opinió abans que sigui massa tard. L’angoixa a l’entorn de la Naiara és màxima, i està complicant molt les coses entre el seu pare, el Toni, i la Gemma, que paral·lelament es trobarà enmig del conflicte entre el seu fill, el Manel, i el seu ex, l’Andreu, per la història de la Patri. Tot plegat, una olla a pressió brutal.

La Naiara i el Jair, dos personatges importants al final de la cinquena temporada de ‘Com si fos ahir’ / TV3

La sèrie tornarà al setembre amb trames molt intenses

Així arriba a l’últim capítol Com si fos ahir, i segons un dels directors de la sèrie, Esteve Rovira, l’arrencada de la sisena temporada, que comença el 5 de setembre, també serà impactant. “Acabarem forts i començarem encara més forts”, va anunciar fa unes setmanes amb posat misteriós en una entrevista al Tot es mou de TV3.

Tot indica, per tant, que la sèrie té corda per a dies, contràriament al que s’havia especulat fa uns mesos. De moment, aquesta cinquena temporada es tanca amb una mitjana de 250.000 espectadors diaris i una quota de pantalla del 17,9%, és a dir que és en la franja alta.