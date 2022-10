TV3 prepara ‘Eufòria Dance’ per buscar el millor ballarí

TV3 vol continuar explotant el fenomen d’Eufòria, el que demostra que acabin de treure a la llum una notícia que entusiasmarà els seguidors del concurs musical. Avui mateix s’obre el web per inscriure’s a la nova versió que han creat, l’Eufòria Dance, en el que buscaran el millor ballarí en una competició que intercanviarà la música per la dansa.

La idea és oferir un spin-off que mantingui el mateix esperit de l’Eufòria original, en el que un grup de joves professionals competeixin per aconseguir un premi molt llaminer: convertir-se en els membres del cos de ball de la segona temporada del concurs. Només fa un parell de dies que van confirmar que obrien el càsting per a poder participar-hi, el que fa pensar que tot anirà bastant rodat.

Primer, els teleespectadors podran conèixer els participants de l’Eufòria Dance en unes entregues en què els finalistes hauran de superar “una dura i exigent frase de càsting” i diferents proves eliminatòries que estaran dirigides per Albert Sala, el coreògraf d’Eufòria que tant va fer parlar en intercalar el català i l’anglès sense parar.

TV3 prepara Eufòria Dance, en el que buscaran el millor ballarí | CCMA

TV3 continua apostant pel fenomen Eufòria amb un projecte nou

Finalment hi haurà un guanyador que es quedarà amb la dotzena plaça de l’equip de ball de la segona edició d’Eufòria, que encara no té data d’estrena. L’anunci pot suposar un esclat d’alegria entre els fans més incondicionals del format, que ara podran gaudir també d’una altra competició prèvia per trobar un dels ballarins que acompanyaran els aspirants del concurs quan comenci la següent entrega.

De moment només han anunciat que obren el procés de càsting, en el que tot aquell que vulgui pot enviar un vídeo que demostri les seves habilitats en una coreografia qualsevol.