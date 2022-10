Torna ‘Eufòria’: TV3 obre el càsting per a la segona edició

TV3 confirma la millor de les notícies, torna Eufòria. La cadena de televisió pública catalana va tocar el cel amb el concurs musical presentat per Marta Torné i Miki Nuñez, que ja es preparen per a una segona edició del talent. Acaben d’anunciar que arrenca el càsting de concursants, el que obrirà la tria a tot tipus de perfils i estils vocals amb la condició “que tinguin veu, actitud i ganes de menjar-se l’escenari”.

Tots aquells que vulguin apuntar-se ja ho poden fer a través del lloc web del programa, en la que han d’omplir un formulari amb les seves dades personals per inscriure’s com a possibles candidats a aquesta nova fornada. El primer que hauran de fer és omplir un qüestionari, enviar fotografies i pujar tres vídeos breus en què es presentin i mostrin com canten en català i en un altre idioma de lliure elecció.

Tornen a buscar un artista 360° en un procés que es farà en format virtual i que acabarà el pròxim 16 de novembre. Quan acabi aquest període d’inscripció, es farà una primera selecció de concursants i els convocarà en la segona part del càsting que ja serà presencial.

TV3 obre el càsting per a Eufòria 2 | TV3

TV3 espera que aquest sigui un dels càstings més multitudinaris de la història

A la primera edició es van presentar més de 1.500 persones, però és probable que aquesta xifra sigui molt i molt superior aquest cop tenint en compte el gran èxit que va acabar tenint el programa. Des de TV3 asseguren que esperen que aquest càsting sigui “un dels més multitudinaris organitzats mai a Catalunya”.

Les segones edicions mai no són fàcils i encara menys quan la primera ha estat tan i tan exitosa. Els setze concursants van arribar al cor dels teleespectadors de TV3, que van enganxar-se a totes les emissions i que també van omplir els concerts del Palau Sant Jordi. Ara els organitzadors intentaran trobar perfils potents que tornin a enganxar l’audiència, que buscaran els nous Mariona, Edu i Núria. Encara no hi ha data d’estrena, però podria arribar a televisió abans de l’estiu vinent si ja han obert el procés de càsting.

Amb aquesta notícia demostren que no els importa l’amenaça de Josep Maria Mainat, que juntament amb el soci amb què van crear Operación Triunfo han dit recentment que demandarien els creadors d’Eufòria en considerar que els havien plagiat. Mentre això no es resol, TV3 continua endavant amb els seus plans.