El Triquell d’Eufòria presentarà el primer disc a la Sala Apolo

Eufòria ha omplert el Palau Sant Jordi en dos concerts multitudinaris, un final molt dolç i molt esperat pels fans del concurs musical de TV3 que vam relatar a El Món des de dins. Els concursants van interpretar algunes de les cançons més icòniques d’aquesta primera edició, la que va proclamar guanyadora la Mariona. Els finalistes van ser el Triquell i la Núria, que també volen aprofitar l’experiència per fer-se un lloc en el món de la música. Avui és notícia el de Sant Quirze del Vallès, que acaba d’anunciar que presentarà el seu primer disc el 13 de maig del 2023 a la Sala Apolo de Barcelona.

Encara queda pràcticament un any i ni tan sols té les cançons enregistrades, però el cantant vol aprofitar la fama que l’envolta ara mateix. Com? Fent una crida als seguidors del format perquè comprin ja els tiquets que els permetran veure’l en el marc del festival Guitar BCN. Les entrades ja s’han posat a la venda, les que es poden adquirir per 18 € en el web del certamen.

El cantant estarà reclòs a l’estudi tot l’estiu, ja que vol començar a treballar en el seu primer projecte musical. Durant el pas pel programa de TV3 va deixar clar que vol dedicar-se al món de la producció i gravació de cançons, un món en què té experiència. Ell mateix ha reconegut que ja té moltes cançons preparades, encara que la que més s’espera és el primer single que publicarà a la tardor. L’única cosa que ha avançat és que el tema serà una barreja entre el pop i la música urbana.

“Estem regant i cultivant una maqueta que esdevindrà el meu primer disc i que es presentarà en directe el 13 de maig de 2023 a la Sala Apolo de Barcelona dins del festival Guitar BCN. Gràcies a la música i a vosaltres per deixar-me començar aquest viatge i amb la immillorable companyia. Venda d’entrades a les 10 h (correu que hi ha poques)”, ha escrit en el seu perfil d’Instagram. El Triquell ha fitxat per Halley Records, una empresa responsable de les carreres d’alguns dels grups més exitosos dels darrers anys com Oques Grasses, Els Catarres, Roba Estesa, Stay Homas o Lildami.

El Triquell d’Eufòria presentarà el disc | Instagram

La Mariona signa un contracte discogràfic amb Música Global

La guanyadora de la primera edició d’Eufòria, la Mariona, també ha signat el contracte discogràfic per iniciar la seva carrera professional. Ho acaba de fer de la mà de la discogràfica catalana Música Global. Aquest era un dels premis per a aquell concursant que aconseguís proclamar-se com a guanyador del programa de TV3, que l’ha posat en contacte amb la discogràfica per començar a treballar en el seu primer disc.

La Mariona signa un contracte discogràfic | TV3

Els concursants més famosos d’Eufòria actuaran a Sons del Món

El pròxim 7 d’agost tornarem a veure el Triquell, la Mariona, l’Edu, la Scorpio i la Llum en un esdeveniment musical. Serà a l’edició de Sons del Món, el que se celebra a Roses i en el que actuaran per separat. Cadascú cantarà amb la seva banda, encara que també interpretaran algun dels temes d’Eufòria que més repercussió han tingut.