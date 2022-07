Les cançons d’’Eufòria’ ja estan a Spotify i altres plataformes digitals

L’èxit del concurs musical de TV3 ‘Eufòria‘ ha estat indiscutible, amb rècord rere rècord a cada gala del concurs. De fet, l’èxit ha estat tan gran que aquest dissabte i diumenge els artistes d”Eufòria’ faran dos concerts al Palau Sant Jordi on ja hi ha sold out d’entrades. Els concerts començaran a les 21 hores i tindran una duració de dues hores on els ja ex concursants podran connectar amb el seu públic. En aquest marc, ‘Eufòria’ ha arribat tan lluny que les cançons fins i tot estan disponibles a les principals plataformes digitals. Així, ja es pot escoltar la música del concurs català a Spotify, Apple Music, Deezer i Amazon Music. Aquestes plataformes representen el 99,9% del consum digital a Catalunya.

100 cançons que ara els fans d”Eufòria’ podran afegir a les seves playlists

En aquestes plataformes hi ha playlists amb les cançons dels concursants de totes les gales del programa. Durant les 13 gales d’aquest concurs s’han cantat fins a 100 cançons molt conegudes, èxits internacionals que els 16 concursants han defensat al llarg del programa. També estaran disponibles les de la final on la Mariona es va alçar amb la victòria del show presentat per Miki Nuñez i Marta Torné. Així els fans del programa podran escoltar les cançons i incorporar-les a les seves playlists personals.

Les cançons més exitoses, disponibles a totes les plataformes digitals

Entre aquestes cançons hi ha les més escoltades del programa: “Tobogan”, del grup Zoo i interpretada per Triquell, “Bam, bam”, de Camila Cabello i Ed Sheeran posada en escena per la guanyadora del concurs o “Ay mamá”, de Rigoberta interpretada per l’Scorpio. Totes elles i la resta de cançons de les gales, que fins ara només estaven disponibles a través de TV3 a la carta, YouTube, Instagram i TikTok, ara també es podran escoltar a la resta de plataformes digitals.