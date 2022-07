Com seran els concerts d”Eufòria’? Tots els detalls

‘Eufòria‘ ha arrasat durant tota la temporada i ha anat batent rècord rere rècord en cada gala. El programa ha tingut un share del 20% tota la temporada, el que suposa que TV3 ha quedat 9 punts per sobre de la competència gairebé cada divendres al vespre. L’índex de fidelització també ha estat estratosfèric -més del 40%- el que ha portat TV3 i Veranda a organitzar dos concerts d”Eufòria’ que es faran aquest cap de setmana del 16 i 17 de juliol.

L’èxit del programa ‘Eufòria‘ és tan gran que les entrades per al primer concert es van acabar en només dos dies. Quan els organitzadors van adonar-se’n van pensar en oferir un segon concert que també s’ha venut espectacularment bé. A quatre dies del segon concert només queden algunes entrades a la pista.

Catifa vermella abans del concert

Un munt de celebrities del país, influencers i personalitats de TV3 aniran al concert i passaran per una catifa vermella plena d’estrelles. Ningú es vol perdre aquesta cita única. Aquestes imatges es gravaran, juntament amb el concert, per emetre’s pròximament per TV3. TV3 està produint un documental sobre la preparació del concert on els fans d”Eufòria’ podran veure com s’han preparat les cançons, el making off i fins i tot com avança la carrera musical dels protagonistes del programa un cop s’ha acabat el concurs i ja han començat pel seu compte.

Merxandatge i Fan Zone

Al Palau Sant Jordi s’hi instal·laran botigues amb el merxandatge oficial del programa, que s’ha preparat específicament per a aquesta ocasió. A més, dissabte hi haurà una Fan Zone de 18 a 20h que serà exclusiva per a qui guanyi un Trivial d”Eufòria’. Qui ho guanyi podrà posar-se a la pell dels concursants i sentir el mateix que ells al càsting, amb el vestuari, amb el maquillatge i durant la gala.

Aquests guanyadors es podran sentir famosos per un dia, però hauran de fer molt bé les proves i activitats que se’ls plantejaran per evitar que Marta Torné, Elena Gadel o Marc Clotet els enviïn a la zona de perill.

Tot això també es gravarà gràcies a dues unitats mòbils que faran una realització exclusiva de les pantalles del concert. El dispositiu comptarà amb 17 càmeres, 1000 canals d’àudio per poder fer una bona post producció en Dolby Atmos i enregistrament en 4K HDR perquè l’audiència de TV3 senti que està vivint el concert al mateix Palau Sant Jordi.

El que has de saber per accedir al recinte

El concert començarà a les 21 hores -tot i que des de les 18h es retransmetrà tot el que vagi passant a Catalunya Ràdio- i tindrà una durada d’aproximadament dues hores. Ja ha transcendit part del repertori que tocaran els artistes d”Eufòria’. La Llum cantarà “Aviam què passa”, una de les cançons que més van agradar al públic durant el concurs. El Joan farà un número reivindicatiu amb “Ho tenim tot” i després l’Estela farà ballar el públic amb “It’s raining men”. L’Edu pujarà la temperatura amb la seva interpretació de “Beggin” i la Scorpio dedicarà a la seva mare la famosa cançó de Rigoberta Bandini “Ay mamá”.

L’obertura de portes del concert es farà dues hores abans del començament per tal que els fans puguin situar-se al millor lloc de la pista per viure el concert que tant esperen. Els dos són concerts de joventut, el que significa que no es vendran begudes alcohòliques als bars del Palau Sant Jordi.

Cal tenir en compte que els menors de 14 anys no podran accedir al recinte si no els acompanya el seu tutor legal i que sigui com sigui hauran de presentar un QR especial que se’ls requerirà a l’entrada.