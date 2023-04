La Policia interromp una connexió de Telecinco a Miami: “Un moment!”

Emma García ha tingut problemes en el programa d’aquest dissabte. L’espai que presenta a Telecinco, anomenat Fiesta, treia pit en assegurar que havien trobat l’apartament de Miami en el qual està vivint Ana Obregón. Després d’una “extensa investigació”, enviaven una reportera a la ciutat més cara de Florida per poder gravar com és l’edifici per fora. Allà està vivint l’actriu amb la seva filla-neta, una nena que protagonitza les converses de tothom des que va saber-se que és filla biològica d’Álex Lequio i una mare gestant. Quin ha estat el problema? Que la Policia de Miami ha interromput la connexió que estaven fent en directe.

Un agent ha demanat la documentació a la periodista i al càmera, als qui ha exigit que deixessin de gravar en aquell mateix moment. La reportera Kitty Gordillo es mostrava nerviosa en directe quan el Policia li deia que havia de deixar el que estava fent. En adonar-se del que estava passant, Emma García esclatava des de plató: “Un moment, un moment!“.

La Policia impedeix que el programa d’Emma García gravés la casa d’Ana Obregón a Miami

En aquell moment deixaven de sentir què estava dient l’agent i què responia la periodista, el que generava un ambient de tensió molt intens. Haurien optat per començar a debatre qui hauria enviat aquell agent de Policia allà, ja que molts insinuaven que Ana Obregón podria haver demanat que impedissin que fessin la seva feina. La gran majoria, però, deia que hauria estat la seguretat del seu edifici la que hauria posat en alerta els cossos de seguretat en veure les càmeres.

El programa d’Emma García, en problemes per gravar a Miami | Telecinco

La Policia demana la documentació d’una reportera | Telecinco

Minuts després recuperaven la connexió i la jove podia explicar què havia passat: “L’agent ha estat molt amable i ens ha dit que no entenia què fèiem aquí. Gràcies al Google Translate hem pogut explicar-li que allà viu Ana Obregón i que l’estàvem seguint. Ell ens ha dit que havíem d’aturar la gravació de la càmera i que només ho podríem fer amb el mòbil, que féssim una videotrucada si no volíem problemes“.