Ana Rosa Quintana comparteix un consell per als malalts de càncer com ella

Ana Rosa Quintana continua immersa en superar el càncer de pit i recuperar-se al 100% per poder tornar a la feina tranquil·la. Des que comencés la quimioteràpia, que la presentadora de Telecinco ha anat informant sobre la seva evolució i també ha compartit alguns dels trucs que fa servir. Entre ells, el tipus de xampú que li han aconsellat per evitar la caiguda dels cabells, per exemple. Aquest matí ha optat per compartir el post de la seva professora de ioga, qui ha assegurat que és molt beneficiós practicar aquest esport per a les pacients de càncer. A més a més, ha aprofitat per explicar com es troba Ana Rosa.

“Aquesta és, possiblement, una de les experiències més maques que he tingut des que sóc professora de ioga. Ana i jo ens coneixem i practiquem ioga des de fa anys. Quan la van diagnosticar, lluny d’abandonar la pràctica i després de consultar amb l’oncòleg, va decidir continuar. Aquests processos són durs físicament i emocionalment, així que hem anant adaptant la pràctica segons les necessitats del moment. El que vull dir amb això és que la pràctica de ioga ha estat com aquest oli que fa que la mà llisqui amb suavitat, ha estat nutritiva i hidratant per a l’ànima. Ha estat una gran ajuda tot millorant diversos aspectes de la qualitat de vida. Hem treballat força, equilibri, respiracions, hem reduït nivells de cortisol, millorat el descans…”.

La professora deixa clar que està acompanyant la periodista en aquests moments tan durs. Com? “Tot acompanyant des del cor i agafant de la mà per donar-li alè”. Assegura que està “molt orgullosa” d’ella: “Orgullosa del seu esforç, de les seves ganes de lluitar contra la malaltia, de les ganes de viure, sempre amb un somriure. Està escoltant el seu cos d’una manera més conscient, mentre que treballa l’energia amb sensibilitat i respecte”.

Ana Rosa Quintana recomana fer ioga durant la quimioteràpia | Instagram

Ana Rosa Quintana ha volgut agrair les paraules de la seva professora: “Carmen, gràcies per ensenyar-me a estimar el ioga i per l’acompanyament durant aquests mesos. Que ningú no pensi que això només és respirar i meditar, és exercici físic intens, bo per a l’ànima i per al cos. Moltes gràcies per aquest preciós post i pel teu acompanyament en aquests anys i, en especial, aquests mesos”.